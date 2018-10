I problemi DAZN non finiscono mai | pessimo streaming e denuncia AGCM per contratto poco

Inter-Cagliari - ancora problemi per DAZN : disservizi ed una gaffe finale - i tifosi protestano sui social : DAZN nel caos dopo la serata di Serie A, diversi intoppi durante Inter-Cagliari, i tifosi si sono sfogati sui social In casa DAZN ancora va stretta qualche vite. Oggi durante Inter-Cagliari ci sono state diverse lamentele da parte degli utenti che si sono riversati sui social per protestare. La gara si è vista a scatti ed a volte alcune schermate occupavano lo schermo impedendo la visuale dell’incontro. Alcuni addirittura hanno ...

DAZN problemi - Si Blocca - Non Va : Come Risolvere : Sei client DAZN ma l’app si Blocca? Lo streaming soffre di rallentamenti continui? Il video di DAZN va a scatti? Come Risolvere se sei cliente TIM, Fastweb o Vodafone Risolvere Problemi streaming DAZN che si Blocca e va a scatti con Vodafone, Fastweb e TIM I clienti Vodafone, Fastweb e TIM continuano a segnalare Problemi con le partite […]

Che disastro i problemi DAZN : consigli ufficiali per streaming migliorato - app Sky Q non pervenuta : Inutile negarlo, i problemi DAZN non sono mai scomparsi del tutto per gli abbonati al servizio. Sebbene le partite di campionato di serie A e serie B siano accessibili per la visione in streaming, è un dato di fatto che la fruizione dei contenuti risulta costellata da più di qualche errore, il servizio spesso si blocca e comunque non funziona in modo egregio. Per cercare di superare questa situazione di certo deplorevole, soprattutto per chi ha ...

Sampdoria-Inter - ancora problemi su DAZN : le proteste degli utenti [VIDEO] : Sembravano lontani i tempi di Lazio-Napoli, partita che ha segnato l’esordio in Serie A di DAZN, piattaforma di streaming online. In quell’occasione gli utenti avevano lamentato la scarsa efficienza del servizio, che nelle successive partite trasmesse sulla piattaforma del gruppo Perform ha mostrato segni di miglioramento. Oggi, in occasione della gara del “Ferraris” tra Sampdoria e Inter, ecco l’ennesimo ...

Pare che Dazn abbia grossi problemi con #RomaChievo : Torna il campionato, torna la sfida degli italiani con Dazn. La piattaforma che ha acquistato i diritti per alcune delle partite della Serie A domenica 16 settembre è alle prese con Roma-Chievo. Ma, ...

Dazn/ Serie A e B a singhiozzo - ancora problemi di buffering e i tifosi si lamentano sui social : Dazn, Serie A e B a singhiozzo: ancora problemi di buffering e i tifosi si lamentano sui social. Nonostante gli sforzi della piattaforma negli ultimi tempi, ci sono ancora problemi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:41:00 GMT)

Dazn - tutti i problemi e tutti i consigli su come vederlo (anche in tv) : Dazn, tutti i problemi e tutti i consigli su come vederlo (anche in tv)Quanti accountRegistrarsiL'offertaI problemiI costi per il calcio in tvconsigli/1consigli/2consigli/3Prime tre giornate di campionato di passione per Dazn (si pronuncia «da zone») la piattaforma in streaming e video on demand del gruppo Perform che trasmette 114 partite della Serie A e tutta la Serie B, oltre a una serie di altri campionati e discipline sportive. Dalla Liga ...

Caos Dazn : guida per dribblare i problemi del calcio in streaming : ?Il calcio quando vuoi, dove vuoi? è il motto di Dazn (pronuncia Da-zon), il servizio di video-streaming e on demand che da questa stagione (e fino al 2020-2021) trasmette in...

problemi con DAZN che si blocca : principali codici di errore e prime soluzioni : I Problemi con DAZN per la visualizzazione delle partite di serie A ma anche di serie B come di altri eventi sportivi non sono del tutto terminati. Non è raro che molti iscritti al servizio (magari in prova per il primo mese gratuito) ancora oggi si ritrovino a fare i conti con codici errori fastidiosi al tentativo di far partire uno streaming da smart TV ma anche da computer, da smartphone, tablet e pure da console. Nella giornata di ieri ...

Verso la fine dei problemi DAZN? Dopo Parma-Juventus parerebbe di sì : Che i problemi DAZN siano soltanto un lontano ricordo ormai? Questo è l'auspicio di tutti, un po' più concreto Dopo l'ultimo comunicato rilasciato dalla piattaforma in seguito ai risultati ottenuti nel post Juventus-Parma. Due i risvolti da segnalare: il primo relativo al bacino di utenza, in questo weekend praticamente raddoppiato (sono sempre di più gli abbonati che hanno deciso di accordare la propria fiducia alla piattaforma), e la seconda, ...

Diretta streaming Parma-Juventus su DAZN : come vedere gratis e senza problemi il 1 settembre : La Diretta streaming Parma-Juventus di oggi 1 settembre segnerà il debutto della squadra di Allegri su DAZN: inutile dirvi che, visto l'andamento preliminare e le lamentele insistite, i supporters bianconeri nutrono un certo sospetto nei confronti della piattaforma di Perform. Se non siete ancora partiti con il primo mese di prova gratuito, potrete approfittarne anche subito (sappiate che avrete vincoli per la disdetta, che potrà avvenire ...

Pierluigi Pardo a DM : «Pressing sarà più istituzionale di Tiki Taka. Dazn? Mi trovo bene ma i problemi tecnici devono essere risolti» : Pierluigi Pardo Tiki Taka e Dazn non bastavano. Pierluigi Pardo, quest’anno, ha accettato un’ulteriore sfida: da domenica 2 settembre, alle 23.30, il giornalista sarà infatti alla guida di Pressing, lo storico approfondimento sportivo che tornerà in onda su Mediaset dopo quasi vent’anni. Il programma, rivoluto dai vertici del Biscione dopo l’esperienza estiva dei Mondiali, verrà trasmesso su Canale 5 ed avrà nel cast ...

DAZN si blocca e problemi di connessione : soluzioni : Vi siete appena seduti sul vostro divano di casa per godervi la partita della vostra squadra del cuore, ma DAZN ha deciso di bloccarsi? Una situazione davvero molto spiacevole, soprattutto se la serata perfetta viene sospesa per problemi di connessione. DAZN è la nuova piattaforma di streaming che sta facendo parlare molto di sé. Essa, infatti, propone agli utenti un pacchetto di contenuti a un prezzo davvero allettante. Chi decide di provare il ...