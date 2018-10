I misteri di Bonnie al centro de Le regole del delitto perfetto 5×02 | ha rapito suo

optimaitalia

: #HTGAWM I misteri di #Bonnie al centro de #Leregoledeldelittoperfetto 5x02: ha rapito suo figlio? (Recensione e pro… - OptiMagazine : #HTGAWM I misteri di #Bonnie al centro de #Leregoledeldelittoperfetto 5x02: ha rapito suo figlio? (Recensione e pro… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Ledel5x02 ha reso ancor più chiaro quel che è apparso evidente sin dal primo episodio:sarà un personaggio centrale di questa stagione, quello intorno al quale ruota il più grande mistero di questo quinto capitolo del legal thriller targato ShondaLand.Se nella première era stato confermato che il figlio nato dalle violenze subite quando aveva 15 anni non è nato morto ma le è stato sottratto, col secondo episodio si aggiungono ulteriori tasselli a questo puzzle: non solo il neonato, registrato in ospedale senza un nome come figlio di una madre ignota, è sopravvissuto al parto, ma è scomparso due giorni dopo il ricovero,da una donna che, stando alle immagini delle telecamere di sicurezza, sembra essere proprio una giovane.Ad indagare in solitaria su questo caso è Nate, che riesce abilmente a raggirare il nuovo procuratore Ronald ...