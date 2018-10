I giornalisti di Repubblica ed Espresso a Di Maio ' Continueremo a raccontare la verità'

Nicola Porro a DM : «Quarta Repubblica sarà diverso da Matrix. L’informazione anti-populista? Tutte stronzate - i giornalisti stiano più nelle piazze» : Nicola Porro La nuova sfida lo elettrizza, gli dà la carica. Nicola Porro non nasconde l’entusiasmo quando ci parla di Quarta Repubblica , il nuovo talk show che condurrà da stasera in prime time (21.25) su Rete4. “Non vedo l’ora di iniziare” ci confida lui, anticipando che nell’appuntamento ormai prossimo al debutto ci saranno la politica e l’economia ma anche una cifra satirica con riferimenti ...

Editoria - i giornalisti di Repubblica : “No a nuovi tagli al costo del lavoro. Pronti a cinque giorni di sciopero” : I giornalisti di Repubblica sono in stato di agitazione dopo che l’editore, il gruppo Gedi presieduto da Marco De Benedetti, ha annunciato nuovi “pesanti interventi sul costo del lavoro giornalisti co” del quotidiano diretto da Mario Calabresi. I rappresentanti sindacali della redazione (cdr), in un comunicato pubblicato, annunciano che l’assemblea ha affidato loro “un pacchetto di cinque giorni di sciopero e la ...

Stato di agitazione e cinque giorni di sciopero a la Repubblica : "Pesanti interventi sul costo del lavoro dei giornalisti ". Il comunicato della redazione : Dopo i tagli adottati negli ultimi dieci anni, il Gruppo Gedi, editore di Repubblica , ha prospettato ulteriori, pesanti interventi sul costo del lavoro giornalistico.La redazione ha respinto all'unanimità la proposta dell'azienda e ribadito l'indisponibilità a confrontarsi, in questi termini, sul futuro del quotidiano. E ha invitato gli azionisti a farsi carico di criticità che non possono essere addebitate al corpo ...

Perché tre giornalisti russi sono stati uccisi nella Repubblica Centrafricana? : Non si sa ancora con certezza, ma potrebbe riguardare un'indagine su una misteriosa società russa di mercenari attiva nel paese The post Perché tre giornalisti russi sono stati uccisi nella Repubblica Centrafricana? appeared first on Il Post.