I 100 anni di nonna Marietta Alfano a Modica

Utilizzata roccia come fermaporta per 30 anni - scopre che è meteorite da 100mila dollari : L'uomo aveva usato la strana roccia nella propria abitazione per tre decenni fin a quando non ha visto un programma in tv che parlava di cercatori di meteoriti. Ha deciso di farla analizzare scoprendo che era un meteorite raro dal valore consistente.Continua a leggere

Quota 100 : solo 370mila italiani potranno goderne. Anche chi vanta 41 anni di contributi dovrà continuare a lavorare : Il pacchetto di provvedimenti che riguarderanno le pensioni e alleggeriranno le previsioni della legge Fornero coinvolgerà alla fine soltanto 373.000 cittadini italiani. In pratica tutti i lavoratori ...

Pensioni - Governo diritto verso Quota 100 ma Salvini pensa anche ai 41 anni dei precoci : Le Pensioni, insieme al reddito di cittadinanza, ancora al centro dell'attenzione di una sorta di 'derby' Lega-M5S: il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato di dieci miliardi per il reddito di cittadinanza e di sette per il superamento della Legge Fornero. La risposta leghista è arrivata per voce del viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, il quale ha affermato: 'Spiace che gli alleati dell'esecutivo circolino con tabelle non ufficiali ...

Quota 100 - 300mila lavoratori potranno andare in pensione a 62 anni : ecco come : La manovra per l'anno 2019 pesa 21,5 miliardi di euro, di cui 17 spalmati tra revisione della legge Fornero e reddito e pensioni di cittadinanza. Per la riforma pensionistica sono previsti circa 7 miliardi di euro, mentre per il reddito e le pensioni di cittadinanza da 780 euro al mese sono stati stanziati 9 miliardi di euro, più un altro per la riforma dei centri per l'impiego.Continua a leggere

Il marchio Apple è primo al mondo per 6 anni di fila - Tesla fuori dai top 100 - : Per il sesto anno di fila Apple è primo al mondo nella sfida dei marchi: seguono Google e Amazon, mentre tra i big viene esclusa Tesla dai top 100. Per il sesto anno di fila Apple guadagna il primo posto nella Interbrand Best Global Brands, ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Per andare in pensione a 61 anni meglio Quota 160 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100, ultime notizie. La proposta di Quota 160. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:14:00 GMT)

Quota 100 molto selettiva e solo per pochi : si pensa ai 38 anni di contributi minimi : Dopo il Def la Quota 100 sembra avvicinarsi sempre di più. Anche il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sembra aver assecondato le idee dei due Vice premier Salvini e Di Maio che con Quota 100 prevedono di iniziare a smontare la legge Fornero come da anni promettono. Nella nota di aggiornamento del Def però, non ci sono accenni sul funzionamento della misura, che adesso deve essere approntata e preparata per la legge di Bilancio. I problemi, ...

Quota 100 : per averla - bisognerà maturare 38 anni di contributi : L’introduzione della Quota 100 è oramai realtà. Ad aprire la strada è la nota di aggiornamento del Def, approvata pochi giorni fa. Ricordiamo che la Quota 100 è uno strumento che prevede la possibilità di andare in pensione a 62 anni di età, a partire dal 2019. Importante requisito sarà però quello di aver maturato almeno 38 anni di contributi. Oltre a questo, non si parla di eventuali penalizzazioni per coloro che escono prima dal lavoro. ...

Uscita pensioni quota 100 : minimo 38 anni contributi - soglia aumenta a 101 - 102 - 103 e 104 : Potrebbe diventare una quota 100 mobile, la pensione anticipata ottenuta dalla somma dell'eta' di Uscita raggiunta e dei contributi maturati. Secondo le indiscrezioni relative a quanto firmato l'altra sera nella nota di aggiornamento del Documento economico e finanziario, infatti, introdurre dei paletti all'interno delle pensioni a quota 100, fortemente volute da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio, porterebbe a rendere flessibile il sistema delle ...

Pensioni - uscita a quota 100 ma per i contributi minimo di 38 anni : L'obiettivo di cancellare l'odiata legge Fornero, motore della manovra Salva-Italia messa a punto dal governo Monti nel 2011, è sempre più vicino. La Lega, che sul punto aveva battuto con insistenza ...

Pensioni - uscita a quota 100 ma per i contributi minimo di 38 anni : L'obiettivo di cancellare l'odiata legge Fornero, motore della manovra Salva-Italia messa a punto dal governo Monti nel 2011, è sempre più vicino. La Lega, che sul punto aveva battuto con insistenza ...

Pensioni : quota 100 da 62 a 64 anni le ipotesi dopo l'aggiornamento del Def : I due leader di Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due Vice Premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riusciti a vincere una specie di battaglia interna al Governo. Nella nota di aggiornamento del Def presentata ieri, sono riusciti a strappare il 2,4% del deficit, vincendo le perplessita' del Ministro dell’Economia Tria. Questo significa maggiori spazi nella manovra di Bilancio che ad ottobre iniziera' il suo iter, cioè maggiori soldi a ...

NADIA TOFFA - POST INSTAGRAM SENZA SENSO : "OGNI 1000 ANNI..."/ I vip sono con lei : Queste cose mi affascinano! : NADIA TOFFA pubblica un POST SENZA SENSO su INSTAGRAM, dando per magico un calcolo matematico scontato: la reazione ironica dei suoi followers non si fa attendere.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:57:00 GMT)

Pensioni - almeno 38 anni di contributi per uscire con quota 100. Manovra da 40 miliardi : Ci vorranno almeno 38 anni di contributi per andare in pensione con quota 100. È quanto sta studiando il governo, secondo quanto si apprende da fonti governative. La quota 100 tra...