Hans Detmar Wagner Cup-Trofeo Bertamini 2018 – In acqua la classe Dragoni | vittoria di

(Di sabato 6 ottobre 2018) Conclusa al Circolo Vela Torbole una bellissima edizione dell’Cup-tedesca con “Desert Holly” di Link Stephan Vento da nord per la settima e ultima prova dell’Cup-, regata della, che al Circolo Vela Torbole ha avuto una conclusione a dir poco perfetta. Dopo due giorni di sole e vento da sud, l’ultima giornata si è confermata nuvolosa e, saggiamente, il Comitato di regata FIV ha deciso di far partire la regata in mattinata per sfruttare il vento da nord, facilmente presente anche in condizioni perturbate. Per la flotta di oltre 40 barche provenienti da 11 nazioni è stata anche l’occasione di regatare con un vento diverso dai precedenti due giorni ed avere un’impostazione della regata diversa. Il tedesco Stephan Link con Lutzmann e Lipp in ...