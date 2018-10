Halloween | una giornata da incubo a Mirabilandia

vanityfair

: Ho una bellissima notizia di cui oggi posso finalmente parlarvi!! Tutti quelli che saranno con me a Roma, al PalaLo… - LauraPausini : Ho una bellissima notizia di cui oggi posso finalmente parlarvi!! Tutti quelli che saranno con me a Roma, al PalaLo… - Fermenticattoli : Cominciano ad apparire le #promozioni, gli #eventi, i #gadget per #Halloween. Per quanto mi riguarda è no! So che l… - notizieoggi_com : Come fare una targa in legno per la porta per Halloween- -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Peter PunkMayan ShowLa leggenda del tesoro perdutoOtto AvventurieroSfida a Hot Wheels CityRio BravoRio BravoResetResetResetRatatongaRatatongaRatatongaMaster ThaiMaster ThaiMaster ThaiLeprotto ExpressKatunKatunKatunISpeedISpeedISpeedEurowheelDiverticalDiverticalDiverticalDinolandDinolandBlu riverBlu riverAutosplashAutosplashAutosplashMa chi l’ha detto che i parchi a tema sono da frequentare solo durante la stagione estiva? Ora si sta avvicinando, la festa più paurosa dell’anno, esi sta preparando per spaventare grandi e piccini con nuove attrazioni e spettacoli capaci di far saltare sulla sedia chiunque! In particolare per i più piccoli, che amano da sempre la festa popolata da spiritelli, zucche, ragnatele e streghe, e le loro famiglie, quest’annosarà un’esperienza davvero soprannaturale: a partire dal 6 ottobre, per tutti i ...