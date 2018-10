' ' Hai detto trenta?' '

Hai detto umido? Al via a Milano campagna sui compostabili : Bicchieri e stoviglie, capsule e cialde del caffè, sacchi per la spesa, buste per il pane e frutta e verdura e tanti altri oggetti che si trovano in commercio vengono oggi realizzati con polimeri compostabili . Per agevolare i cittadini nello smaltimento di questa nuova tipologia di rifiuti Amsa, Assobioplastiche e Comieco hanno lanciato a Milano la campagna di comunicazione “Hai detto umido? ” per scoprire e imparare a differenziare correttamente ...

La Vita in Diretta - schiaffo a Tiberio Timperi : 'Ti ho invitato a cena fuori ma tu Hai detto no' : Ospiti a La Vita in Diretta oggi, giovedì 13 settembre, sono stati Vanessa Incontrada e Lino Guanciale per presentare la fiction Non dirlo al mio capo 2 che debutterà questa sera in prima serata. Per ...