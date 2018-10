Gruppo FS - con Trenitalia a Roma per la Festa del Cinema : Trenitalia ancora una volta conferma l' impegno a favore del mondo della cultura , a fianco di importanti eventi e istituzioni. Il Gruppo FS Italiane, infatti, promuove sconti sui viaggi in treno e ...

Mozione contro l'aborto a Verona - la capoGruppo del Pd non si dimette : 'Ho votato secondo coscienza' : Non si dimetterà nonostante le polemiche Carla Padovani , la capogruppo veronese del Pd criticata per aver votato a favore di una Mozione in consiglio comunale che finanzia associazioni cattoliche per ...

Verona - il centrodestra approva una mozione contro l'aborto - e la capoGruppo del PD vota ...con la maggioranza. : Verona dice 'no' all' aborto e 'sì' alla vita. Il Consiglio comunale di Verona ha approvato, con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma del consigliere Lega nord Alberto Zelger che, in ...

VERONA - MOZIONE ANTI-ABORTO : SÌ DA CAPOGruppo PD/ Ultime notizie : “Ho votato secondo coscienza” - ma è bufera : VERONA contro l'aborto: “Fondi a gruppi pro vita”. MOZIONE approvata nella notte: consigliera Pd vota a favore. Le Ultime notizie: bocciata sepoltura automatica feti abortiti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:31:00 GMT)

Verona - mozione contro l aborto capoGruppo Pd in consiglio comunale vota sì : Verona è ufficialmente contro l'aborto. Il consiglio comunale ha infatti approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione della Lega sottoscritta dal sindaco Federico Sboarina , ...

Verona - approvata mozione contro l'aborto : la capoGruppo Pd vota sì - è polemica : Il consiglio comunale di Verona ha approvato una mozione che dichiara la città "a favore della vita" e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto . A favore del provvedimento, ...

'Espulsione della capoGruppo Pd a Verona che ha votato contro l'aborto' - Orlando - Pd - : Roma, 5 ott., askanews, - Il Pd deve avviare le procedure per l'Espulsione della capogruppo del partito al consiglio comunale di Verona. Lo chiede Andrea Orlando, in un tweet: 'Io credo che gli ...

Verona : capoGruppo Pd in Consiglio vota a favore mozione 'antiaborto' (2) : (AdnKronos) - Una decisione, quella di votare a favore della mozione 'antiabortista' del Consiglio Comunale da parte della capogruppo Pd contestata anche dalla Donne Democratiche del Veneto: "Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato una mozione che impegna l’amministrazione a stanziare in bilanc

Verona : capoGruppo Pd in Consiglio vota a favore mozione 'antiaborto' : Verona, 5 ott. (AdnKronos) - Tra i 21 voti a favore della mozione sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona 'città a favore della vita' e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto, c'è stato anche quello della capogruppo del Pd Carla Padovani. Una sc

Pd - voto della capoGruppo a Verona sull aborto - Martina 'Un grave errore'. Zingaretti 'No a colpi di mano contro 194' : Cronaca Verona, in consiglio comunale sì a una mozione contro l'aborto, anche dalla capogruppo del Pd

Verona - ok a mozione contro l'aborto. CapoGruppo Pd vota a favore : E i dem alzano la voce nei confronti di Carla Padovani: "Chieda scusa, le sue posizioni inconciliabili con quelle del partito"

Verona - in consiglio comunale sì a una mozione contro l aborto - anche dalla capoGruppo del Pd : Verona è ufficialmente contro l'aborto. Il consiglio comunale ha infatti approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione della Lega sottoscritta dal sindaco Federico Sboarina , ...

Il Consiglio comunale di Verona approva una mozione contro l'aborto. Ok anche dalla capoGruppo del Pd : Il Consiglio comunale di Verona ha approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona "città a favore della vita" e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto. Il testo prevede di inserire nell'assestamento di bilancio finanziamenti ad associazioni e progetti che operano nel territorio, promuovere il progetto regionale "Culla ...

Gruppo Cap : a Milano un incontro sulla comunicazione efficace in Csr (3) : (AdnKronos) - Nel corso della mattinata di mercoledì 10 ottobre, dopo i saluti introduttivi di Alessandro Russo, presidente del Gruppo Cap, interverrà Giordano Colarullo, direttore generale Utilitalia, con uno speech sulla sostenibilità come scelta necessaria. Gaia Pretner (Iefe, Istituto di economi