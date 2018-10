Grande Fratello Vip | Eleonora Giorgi si scorda delle telecamere e dà dello “zozzone

Grande Fratello Vip 2018 : «La Marchesa D'Aragona non è nobile - vendeva le creme». Le prove a Pomeriggio 5 : Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una Marchesa ? Nobiltà e misteri al Gfvip. Da quando è entrata nella casa più spiata d'Italia non si parla d'altro: Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto e lei : «Nella realtà è molto diverso da come appare in tv» : Francesco Monte non si fa scrupoli a parlare delle sue ex nella casa del Grande Fratello Vip. Per Paola Di Benedetto, conosciuta all'Isola dei Famosi, ha sottolineato di aver provato solo...

Elia Fongaro sfiora il bacio con un uomo al Grande Fratello Vip. VIDEO : Grande Fratello Vip: Elia Fongaro ad un passo del bacio con Cattaneo L’avventura dei concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip prosegue senza troppi colpi di scena e nella tranquillità più assoluta. Le dinamiche della terza edizione del reality più spiato d’Italia non sono paragonabili a quelle della scorsa annata, complice un cast debole sotto tanti punti di vista. I Vip trascorrono le loro giornate raccontandosi, giocando a ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi : “Zucchero è uno zozzone” : Eleonora Giorgi, gaffe su Zucchero al Grande Fratello Vip 3 I vip che entrano al Grande Fratello Vip a volte si dimenticano di essere ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere della produzione, che con occhio attento cercano di scovare i momenti più piccanti ed esilaranti che accadono tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Ne sono un esempio Eleonora Giorgi e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, le quali, mentre dialogavano di ...

Grande Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Giulia Salemi si avvicinano : Giulia Salemi e Francesco Monte Sta nascendo del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Complice una serata in caverna organizzata dalla “Marchesa” Daniela del Secco di Aragona, i due concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 hanno passato del tempo insieme e non si sono mai staccati l’uno dall’altra. Giulia, che non poteva stare con Francesco nella casa agiata per via della divisione in gruppi, ha riabbracciato contenta l’ex ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e l'assalto sessuale gay : 'Lingua in bocca durante la festa' : Bomba gay sul Grande Fratello Vip . 'Mi ha infilato la lingua in bocca, capite?'. Francesco Monte , il bellone della casa, rivela ai coinquilini l'approccio sessuale più spinto del solito di Ivan ...

Grande Fratello Vip 2018 / Video - Francesco Monte e Silvia Provvedi parlano della loro paura di... : Grande Fratello Vip 2018: Stefano Sala si confessa a Giula Salemi e ripensa alla storia con Dayane Mello e alla figlia, la Marchesa si rabbuia ripensando alla madre morta.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:00:00 GMT)

Elia Fongaro tronista gay al Grande Fratello Vip : vicino al bacio con un corteggiatore : Elia Fongaro tronista di Uomini e Donne… al GF VIP 2018! Elia Fongaro è stato un tronista gay al Grande Fratello Vip per un giorno (e per scherzo). O meglio per un’oretta circa. Quando arriva la noia, i coinquilini decidono di divertirsi inventandosi qualcosa. Questa volta Giulia Provvedi ha deciso di vestire i panni di […] L'articolo Elia Fongaro tronista gay al Grande Fratello Vip: vicino al bacio con un corteggiatore ...

Grande Fratello non tanto vip : E' naturale che, fra tutti, spicchi Eleonora Giorgi, che ha girato moltissimi film come protagonista e anche Maurizio Battista, che ha riempito i teatri con i suoi spettacoli comici. Gli altri , o ...

Lisa Fusco/ “Eliminata dal Grande Fratello Vip 3? Punita per la mia amicizia con Barbara d'Urso” (Verissimo) : Lisa Fusco sarà ospite di Silvia Toffanin nel nuovo appuntamento di Verissimo. La Subrettina tornerà a parlare dei motivi che hanno portato alla sua eliminazione dal Grande fratello Vip?(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona 'ha mentito'. Barbara D'Urso - bomba sul reality : Il giallo della Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona scuote il Grande Fratello Vip e la tv italiana. A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso mostra un servizio del settimanale DiPiù , diretto da Sandro Mayer , ...