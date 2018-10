Grande Fratello Vip 2018 | Lory Del Santo in lacrime | ecco cosa ha confessato a Walter Nudo

Che ingresso al Grande Fratello Vip : in arrivo c'è l euro ex fidanzata di Briatore Taylor Mega : Dopo Lory Del Santo, ecco anche Taylor Mega . Già, la modella, recente ex fiamma di Flavio Briatore , starebbe per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip . Insomma, una nuova ...

FRANCESCO MONTE HA BESTEMMIATO? RISCHIO SQUALIFICA/ La maledizione del reality show (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2018? Il concorrente rischia ora la SQUALIFICA dopo la segnalazione di alcuni utenti sul Twitter.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:58:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo lo stuzzica su Cecilia Rodriguez e Monte sbotta : «A tutto c’è un limite» : Francesco Monte e Elia Fongaro Aria di maretta nella casa di Grande Fratello Vip 2018. Dopo l’unione di tutti i concorrenti nella stessa casa, si fanno sentire i primi malumori. In particolare a sbottare è Francesco Monte. In una chiacchierata con Elia Fongaro e Silvia Provvedi, il ragazzo lascia trasparire un certo fastidio verso le continue battute di Ivan Cattaneo. Il cantante avrebbe ironizzato sul fatto di essere nato il 13 marzo ...

Francesco Monte avrebbe bestemmiato al Grande Fratello Vip : potrebbe essere squalificato : Francesco Monte rischia di trovarsi nuovamente al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il personaggio di spettacolo originario della Puglia infatti, è stato accusato da alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 3 di aver pronunciato una bestemmia. Qualora la produzione dovesse confermare quanto accaduto, il concorrente rischierebbe l'immediata squalifica dal programma. Sembra che l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez abbia detto una ...

“Ubriaco e zozzone!”. Gaffe di Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 3 - umiliato il super-vip. Ecco di chi si tratta : Grande Fratello Vip 3, Eleonora Giorgi protagonista di una Gaffe colossale. Ma non è la prima della settimana: l’attrice italiana, infatti, spesso e volentieri si dimentica delle ‘telecamere’ accese e si lascia andare a commenti poco consoni. Per esempio, solo qualche giorno fa, si è scagliata contro i palestrati definendoli malati. Eleonora Giorgi, nel salotto del Grande Fratello Vip 3, discutendo con gli altri inquilini per ...

IVAN CATTANEO/ Jane Alexander minaccia la nomination : "Ti ho detto di smetterla!" (Grande Fratello Vip) : Si accende il dibattito tra gli inquilini della Casa: al Grande Fratello Vip, IVAN CATTANEO litiga con Jane Alexander. Ma è tutta una messa in scena. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:22:00 GMT)

Eleonora Giorgi : “Zucchero? Zozzone e ubriaco”/ Video - il figlio disse : “Temo i social” (Grande Fratello Vip) : Eleonora Giorgi critica Zucchero al Grande Fratello Vip 2018. L'attrice lo definisce 'Zozzone e ubriaco' ma poi si rende conto della gaffe in diretta: la sua reazione.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Che ingresso al Grande Fratello Vip : in arrivo c'è l’ex fidanzata di Briatore Taylor Mega : Dopo Lory Del Santo, ecco anche Taylor Mega. Già, la modella, recente ex fiamma di Flavio Briatore, starebbe per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.Insomma, una nuova inquilina per la casa più spiata d"Italia, già abitata dalla bellezza di diciotto concorrenti. A darne notizia il promo della prossima puntata del reality show sulla rete ammiraglia Mediaset, che comunque non svela l"identità della new entry. Ma un"uscita di ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi imbarazza davanti le telecamere : 'Uno zozzone sempre ubriaco'. Ecco chi è : Tempo di segreti tra Eleonora Giorgi e la Marchesa D'Aragona . Sedute nel salotto del Grande Fratello Vip le due signore, finalmente riunite in occasione dell'onomastico di Francesco Monte , si sono ...

Bomba sul Grande Fratello Vip : la Marchesa d’Aragona? “Ecco cosa non torna” : È sempre più giallo sulla Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, che è una concorrente del terzo Grande Fratello Vip. Il mistero riguarda le sue origini nobiliari e il suo passato, che la sorella di Lisa Fusco, ormai ex inquilina della Casa perché eliminata dopo una sola settimana, aveva già messo in dubbio. Secondo Anna, che è stata ospite di Barbata D’Urso a Domenica Live, la Marchesa, prima di comprarsi il titolo nobiliare, sarebbe ...

Grande Fratello Vip 3 : caos sulla marchesa D'Aragona - in realtà non sarebbe nobile : Ieri pomeriggio durante la puntata di Pomeriggio 5, andata come di consueto in onda su Canale 5, una presunta verità clamorosa ha scatenato una bufera in studio e subito dopo sui social: a quanto pare la marchesa D'Aragona non sarebbe chi dice di essere. A rivelare lo scandalo è stato Riccardo Signoretti direttamente nel salotto di Barbara D'Urso. Secondo il giornalista, Daniela e la signora Marina Ripa di Meana in passato avrebbero 'lavorato' ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018/ Brindisi per lei durante la cena di "famiglia" : accolta da tutti? : Lory Del Santo ha iniziato il suo percorso al Grande Fratello Vip 2018 tra polemiche e dubbi ma un Brindisi per lei durante la cena di "famiglia" sembra aver risolto tutto.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 13:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Eleonora Giorgi si scorda delle telecamere e dà dello “zozzone ubriaco” ad un noto cantante. Guarda il VIDEO : Ogni anno c’è un concorrente che al Grande Fratello Vip scopre gli altarini di qualche collega e questa volta è L'articolo Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi si scorda delle telecamere e dà dello “zozzone ubriaco” ad un noto cantante. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.