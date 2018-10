GRANDE FRATELL O VIP 2018 Video | Gomorra nella casa | Fabio Basile come Salvatore Conte

Bomba sul GRANDE Fratello Vip : la Marchesa d’Aragona? “Ecco cosa non torna” : È sempre più giallo sulla Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, che è una concorrente del terzo Grande Fratello Vip. Il mistero riguarda le sue origini nobiliari e il suo passato, che la sorella di Lisa Fusco, ormai ex inquilina della Casa perché eliminata dopo una sola settimana, aveva già messo in dubbio. Secondo Anna, che è stata ospite di Barbata D’Urso a Domenica Live, la Marchesa, prima di comprarsi il titolo nobiliare, sarebbe ...

GRANDE Fratello Vip 3 : caos sulla marchesa D'Aragona - in realtà non sarebbe nobile : Ieri pomeriggio durante la puntata di Pomeriggio 5, andata come di consueto in onda su Canale 5, una presunta verità clamorosa ha scatenato una bufera in studio e subito dopo sui social: a quanto pare la marchesa D'Aragona non sarebbe chi dice di essere. A rivelare lo scandalo è stato Riccardo Signoretti direttamente nel salotto di Barbara D'Urso. Secondo il giornalista, Daniela e la signora Marina Ripa di Meana in passato avrebbero 'lavorato' ...

Lory Del Santo al GRANDE Fratello Vip 2018/ Brindisi per lei durante la cena di "famiglia" : accolta da tutti? : Lory Del Santo ha iniziato il suo percorso al Grande Fratello Vip 2018 tra polemiche e dubbi ma un Brindisi per lei durante la cena di "famiglia" sembra aver risolto tutto.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 13:30:00 GMT)

GRANDE Fratello Vip : Eleonora Giorgi si scorda delle telecamere e dà dello “zozzone ubriaco” ad un noto cantante. Guarda il VIDEO : Ogni anno c’è un concorrente che al Grande Fratello Vip scopre gli altarini di qualche collega e questa volta è L'articolo Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi si scorda delle telecamere e dà dello “zozzone ubriaco” ad un noto cantante. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GRANDE Fratello Vip 2018 : «La Marchesa D'Aragona non è nobile - vendeva le creme». Le prove a Pomeriggio 5 : Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una Marchesa ? Nobiltà e misteri al Gfvip. Da quando è entrata nella casa più spiata d'Italia non si parla d'altro: Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una ...

GRANDE Fratello Vip - Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto e lei : 'E' molto diverso da come appare in tv' : Francesco Monte non si fa scrupoli a parlare delle sue ex nella casa del Grande Fratello Vip . Per Paola Di Benedetto, conosciuta all' Isola dei Famosi , ha sottolineato di aver provato solo ...

GRANDE Fratello Vip - Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto e lei : «Nella realtà è molto diverso da come appare in tv» : Francesco Monte non si fa scrupoli a parlare delle sue ex nella casa del Grande Fratello Vip. Per Paola Di Benedetto, conosciuta all'Isola dei Famosi, ha sottolineato di aver provato solo...

GRANDE Fratello Vip - Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto e lei : 'Nella realtà è molto diverso di come appare in tv' : Francesco Monte non si fa scrupoli a parlare delle sue ex nella casa del Grande Fratello Vip . Per Paola Di Benedetto, conosciuta all' Isola dei Famosi , ha sottolineato di aver provato solo ...

Elia Fongaro sfiora il bacio con un uomo al GRANDE Fratello Vip. VIDEO : Grande Fratello Vip: Elia Fongaro ad un passo del bacio con Cattaneo L’avventura dei concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip prosegue senza troppi colpi di scena e nella tranquillità più assoluta. Le dinamiche della terza edizione del reality più spiato d’Italia non sono paragonabili a quelle della scorsa annata, complice un cast debole sotto tanti punti di vista. I Vip trascorrono le loro giornate raccontandosi, giocando a ...

GRANDE Fratello Vip - Eleonora Giorgi : “Zucchero è uno zozzone” : Eleonora Giorgi, gaffe su Zucchero al Grande Fratello Vip 3 I vip che entrano al Grande Fratello Vip a volte si dimenticano di essere ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere della produzione, che con occhio attento cercano di scovare i momenti più piccanti ed esilaranti che accadono tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Ne sono un esempio Eleonora Giorgi e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, le quali, mentre dialogavano di ...

GRANDE Fratello Vip - Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto e lei : «Nella realtà è molto diverso di come appare in tv» : Francesco Monte non si fa scrupoli a parlare delle sue ex nella casa del Grande Fratello Vip. Per Paola Di Benedetto, conosciuta all'Isola dei Famosi, ha sottolineato di aver provato solo...

GRANDE Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Giulia Salemi si avvicinano : Giulia Salemi e Francesco Monte Sta nascendo del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Complice una serata in caverna organizzata dalla “Marchesa” Daniela del Secco di Aragona, i due concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 hanno passato del tempo insieme e non si sono mai staccati l’uno dall’altra. Giulia, che non poteva stare con Francesco nella casa agiata per via della divisione in gruppi, ha riabbracciato contenta l’ex ...

GRANDE Fratello Vip - Francesco Monte e l'assalto sessuale gay : 'Lingua in bocca durante la festa' : Bomba gay sul Grande Fratello Vip . 'Mi ha infilato la lingua in bocca, capite?'. Francesco Monte , il bellone della casa, rivela ai coinquilini l'approccio sessuale più spinto del solito di Ivan ...

GRANDE Fratello Vip 2018 / Video - Francesco Monte e Silvia Provvedi parlano della loro paura di... : Grande Fratello Vip 2018: Stefano Sala si confessa a Giula Salemi e ripensa alla storia con Dayane Mello e alla figlia, la Marchesa si rabbuia ripensando alla madre morta.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:00:00 GMT)