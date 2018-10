Google Pixel 3 XL è di nuovo qui | con i suoi accessori | una batteria da 3700 mAh ma

Geekbench svela tre nuove versioni di Google Pixel Slate : Dal database di Geekbench arrivano nuove interessanti informazioni sul tablet Chrome OS che dovrebbe essere lanciato con il nome di Google Pixel Slate L'articolo Geekbench svela tre nuove versioni di Google Pixel Slate proviene da TuttoAndroid.

“Top Shot” e “Flip to Shhh” sarebbero due nuove funzioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : Due funzioni di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL svelate da nuovo materiale pubblicitario, a pochi giorni dalla presentazione che avverrà il 9 ottobre. L'articolo “Top Shot” e “Flip to Shhh” sarebbero due nuove funzioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL protagonista di una nuova recensione - con la confezione di vendita completa : Non ci sono davvero più segreti per Google Pixel 3 XL, protagonista di una nuova recensione proveniente stavolta da Hong Kong. L'articolo Google Pixel 3 XL protagonista di una nuova recensione, con la confezione di vendita completa proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL si mostra anche con la confezione di vendita : Google Pixel 3 XL è protagonista di nuovi scatti che lo ritraggono acceso e a fianco alla confezione di vendita, con qualche giorno di anticipo rispetto alla presentazione. L'articolo Google Pixel 3 XL si mostra anche con la confezione di vendita proviene da TuttoAndroid.

La luminosità adattiva di Google Pixel 2 e Pixel 2 XL ha qualche problema : La luminosità adattiva non sta funzionando in maniera corretta su numerosi Google Pixel 2 e Pixel 2 XL con Android 9 Pie. L'articolo La luminosità adattiva di Google Pixel 2 e Pixel 2 XL ha qualche problema proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL : nuovi Leaks in attesa del lancio ufficiale : Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale da parte della casa californiana e ancora siamo bombardati da Leaks riguardanti il prossimo Google Pixel 3 XL. L’ultimo a giungere riguarderebbe un’inedita colorazione “Sabbia”, con una leggera tendenza leggi di più...

Dovrebbero essere tre le colorazioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : A pochi giorni dalla presentazione di Google Pixel 3e Google Pixel 3 XL, diamo un ultimo sguardo ai due smartphone nelle tre colorazioni disponibili. L'articolo Dovrebbero essere tre le colorazioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google trolla da Instagram scherzando su Pixel Ultra e Pixel Mini : Google potrebbe essere al lavoro su un Pixel Mini, il quale sarà senza dubbio più grande di un portachiavi...si spera. L'articolo Google trolla da Instagram scherzando su Pixel Ultra e Pixel Mini proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e 3 XL saranno preordinabili subito dopo l’evento di martedì : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL potranno essere preordinati subito dopo l'evento di martedì 9 ottobre, almeno negli USA. Ecco quanto possiamo dedurre dall'e-mail promozionale inviata da Big G. L'articolo Google Pixel 3 e 3 XL saranno preordinabili subito dopo l’evento di martedì proviene da TuttoAndroid.

Google Discover si mostra in abito scuro ad alcuni utenti con Pixel Launcher : alcuni utenti segnalano la comparsa del tema scuro anche per Google Discover, che dovrebbe andare a seguire quanto impostato per il Pixel Launcher. L'articolo Google Discover si mostra in abito scuro ad alcuni utenti con Pixel Launcher proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 : ufficiale la funzionalità Squeeze : È ufficiale: anche gli smartphone Google Pixel 3 di terza generazione si potranno “spremere”. Con un breve, ma coloratissimo video teaser, quelli di Big G. annunciano che la prossima gamma di dispositivi supporterà la funzione leggi di più...

Google Pixel Slate mostra i muscoli su Geekbench : 16 GB di RAM e Intel Core i7 : Google Pixel Slate torna a far parlare di sé, questa volta in maniera più concreta tramite Geekbench L'articolo Google Pixel Slate mostra i muscoli su Geekbench: 16 GB di RAM e Intel Core i7 proviene da TuttoAndroid.

Google apre un account Instagram per gli scatti dei Pixel con premio nascosto annesso : Google ha aperto un nuovo account Instagram per condividere le fotografie scattate dai Google Pixel e provarne ancora una volta le capacità fotografiche. Sono 100 gli scatti condivisi, tutti sistemati in una composizione particolarmente curata che nasconde all'interno di alcuni post dei premi la cui estrazione è prevista il prossimo 4 ottobre. L'articolo Google apre un account Instagram per gli scatti dei Pixel con premio nascosto annesso ...