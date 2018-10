Google Chrome saluta Android Jelly Bean | le nuove API richiedono Android 4 4 KitKat

Presto off limits Google Chrome su 35 milioni di smartphone : stop browser per questi dispositivi : Una gran brutta notizia per i fan di Google Crome in qualità di browser preferito per il loro smartphone Android. Sono in molti ad utilizzare proprio questa soluzione per navigare da device nel web e l'opzione ora è in procinto di essere non più utilizzabile da un gran numero di user fedeli al sistema operativo del robottino verde: il tutto a causa del mancato supporto di una nuova versione dell'app per i firmware meno recenti. Come ...

Google Project Stream è la nuova piattaforma per giocare in streaming su Chrome - GizBlog : Come già sottolineato, sarà possibile giocare direttamente da Chrome uno dei browser più apprezzati e diffusi al mondo su PC fisso e laptop accompagnato da una connessione internet domestica da ...

Google Project Stream : Potremo Giocare In Streaming Su Chrome : Google annuncia Project Stream: Assassin’s Creed Odyssey giocabile in Streaming su Chrome (e tanti altri giochi in arrivo). Cosa devi sapere su Google Project Stream Google Project Stream Google ha annunciato Project Stream, una piattaforma di game Streaming che promette grandi cose. La demo consentirà di Giocare Assassin’s Creed Odyssey in Streaming su Chrome. Ecco tutti i […]

Google annuncia Project Stream : giocare ad Assassin's Creed Odyssey attraverso Google Chrome e non solo : Sulle pagine di Eurogamer.it parliamo di Google e della possibile entrata del colosso nel mondo dei videogiochi da inizio 2018. Poi si è iniziato a parlare di Project Yeti, un servizio di Streaming su cui la compagnia avrebbe basato il lancio di una console che avrebbe potuto fare concorrenza direttamente a Sony, Microsoft e Nintendo. solo rumor ovviamente ma forse qualcosa sta iniziando a muoversi.Google ha annunciato Project Stream, un nuovo ...

Google proporrà lo Smart TV Kit - con Home Mini e la nuova generazione di Chromecast : Dopo l'avvistamento del Google Chromecast di terza generazione, ecco un nuovo bundle chiamato Smart TV Kit, con Google Home Mini e il nuovo Chromecast. L'articolo Google proporrà lo Smart TV Kit, con Home Mini e la nuova generazione di Chromecast proviene da TuttoAndroid.

Nel codice sorgente di Google Chrome sarebbe stata scoperta un'avventura testuale segreta : Come segnalato da Eurogamer.net, nel codice sorgente di Google Chrome sarebbe stata scoperta un'avventura testuale segreta.Un utente Reddit ha trovato l'easter egg digitando "text adventure" in Google.com e aprendo la console javascript di Chrome. Sotto un avviso che ricorda agli utenti di non copiare e incollare manualmente nulla di dannoso nel codice, la console chiede: "ti piacerebbe giocare a un gioco? (si / no)".Sebbene non sia esattamente ...

Best Buy vende accidentalmente il nuovo ed inedito Google Chromecast : Pare che le sorprese che Google ci stesse tenendo nascoste non riguardassero unicamente i suoi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL. Un asso nella manica del tutto inatteso era proprio questo Google Chromecast, protagonista leggi di più...

YouTube : la modalità picture-in-picture approda su Microsoft Edge e Google Chrome : Dopo averlo testato nei mesi scorsi con un rilascio graduale di tipo A/B, Google ha finalmente implementato per tutti gli utenti PC la modalità picture-in-picture di YouTube. Si tratta di una funzionalità richiestissima che viene ora integrata all’interno dello stesso sito WEB consentendo la visualizzazione di video in background su una piccola finestra in sovraimpressione non ridimensionabile. Sfortunatamente, non appena si chiude la ...

Google Podcasts ora supporta Chromecast : Nelle ultime ore pare che il team del colosso di Mountain View abbia deciso di estendere la disponibilità del supporto a Chromecast per l'app Google Podcasts L'articolo Google Podcasts ora supporta Chromecast proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Hangouts con le icone adattive e sta per chiudere l’app per Chrome : Google aggiorna Hangouts, limitandosi ad aggiungere le nuove icone adattive, e si appresta a chiudere definitivamente l'app per Chrome della propria chat. L'articolo Google aggiorna Hangouts con le icone adattive e sta per chiudere l’app per Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome festeggia i 10 anni con un look tutto nuovo : Google festeggia i dieci anni di Chrome, con un look tutto nuovo, autocompletamento, nuova gestione delle password e tante novità in arrivo. L'articolo Google Chrome festeggia i 10 anni con un look tutto nuovo proviene da tuttoAndroid.

Come recuperare la cronologia cancellata di Google Chrome : Google Chrome è sicuramente uno dei browser più utilizzati al giorno d’oggi grazie alla sua semplicità d’uso e alle caratteristiche offerte. Visto che viene utilizzato da moltissime persone, magari potrebbe tornarvi utile una guida che vi spieghi nel dettaglio Come recuperare la cronologia cancellata di Google Chrome. Noi di ChimeraRevo abbiamo pensato di pubblicare proprio un articolo dedicato a ciò per aiutarvi ad accedere ...

Ecco cosa si nasconde dietro alcune delle novità di Google Chrome 69 : Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro ad alcune delle novità di Google Chrome 69, versione rilasciata per festeggiare il decimo compleanno del browser L'articolo Ecco cosa si nasconde dietro alcune delle novità di Google Chrome 69 proviene da TuttoAndroid.