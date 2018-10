Gomorra 4 in onda a novembre? Il video di Salvatore Esposito annuncia il ritorno della

Gomorra 5 ci sarà? La quarta stagione in onda in primavera : Gomorra 5 ci sarà? Sembra proprio di sì e potrebbe essere l'ultima stagione della serie. Già in tempi non sospetti, quando gli episodi della terza stagione erano in onda, lo stesso Roberto Saviano aveva confermato la quarta lasciando intendere che si sarebbe parlato anche di una quinta. E adesso? Salvatore Esposito è stato a Venezia per il suo "Nessuno è innocente", il corto di Toni d'Angelo che ha aperto la Settimana Internazionale della ...

Roberto Saviano e la Mondadori condannati per Gomorra : Roberto Saviano [VIDEO] e la casa editrice Mondadori sono stati condannati dal Tribunale di Milano a risarcire con 15mila euro l’imprenditore napoletano Vincenzo Boccolato, indicato come facente parte di un clan di camorra in un passaggio del famoso libro Gomorra. Il reato ascritto è quello di diffamazione, in quanto Boccolato risulta incensurato e i suoi legami con la criminalita' organizzata non sono mai stati provati. In realta', Saviano e la ...

Saviano condannato per «Gomorra» : non ha rettificato un passaggio : Per non aver rettificato il passaggio del libro 'Gomorra' in cui si legge che Vincenzo Boccolato, in realtà imprenditore incensurato che vive all'estero, fa parte di un clan...

