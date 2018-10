Golf | Dunhill Links – Tyrrell Hatton tenta il bis | Pavan e Molinari ancora in lotta per

Golf - Alfred Dunhill Links Championship 2018 : Andrea Pavan ed Edoardo Molinari nei primi 10 - in testa Tyrrell Hatton : Si è girato oggi sui tre percorsi dell’Alfred Dunhill Links Championship 2018 per il terzo giro di questo che è tra i più acclamati tornei del tour europeo. Al comando c’è un reduce della Ryder Cup risultata vittoriosa per l’Europa: è Tyrrell Hatton. L’inglese, già nono nella Race to Dubai e alla caccia del primo successo di qua dall’oceano nel 2018, ha concluso il terzo giro con un complessivo -14 (e -6 di giornata ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan vola in testa all’Alfred Dunhill Links Championship - Edo Molinari e Paratore a ridosso dei primi : Andrea Pavan vola al comando dell’Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei più prestigiosi del circuito dell’European Tour 2018. L’alfiere azzurro guida la classifica a metà gara grazie ad una tornata strepitosa, conclusa con 9 colpi sotto il par senza alcuna sbavatura. Pavan ha scalato la classifica, acquisendo fiducia con 4 birdie di fila tra le buche 1 e 4 e prendendo quota col passare dei minuti, fino ad agganciare ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championships : Pavan si porta al comando con Bjerregaard - Molinari dodicesimo : Nel Dunhill Links in ottima posizione anche Edoardo Molinari che è dodicesimo e Renato Paratore diciottesimo Andrea Pavan, con un gran giro in 63 (-9) colpi, miglior score di giornata, e il totale di 135 (72 63, -9), è risalito dal 25° posto portandosi al comando, insieme al danese Lucas Bjerregaard (70 65) nell’Alfred Dunhill Links Championship, che si sta svolgendo con formula Pro Am sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championship : Fraser e Wallace leader - Paratore e Pavan nella top 25 : Hanno tenuto Edoardo Molinari e Nino Bertasio (42.i) all’Alfred Dunhill Links Championship. In ritardo Matteo Manassero Renato Paratore e Andrea Pavan sono al 25° posto con il 72 del par nell’Alfred Dunhill Links Championship dove guidano la graduatoria con 68 (-4) l’australiano Marcus Fraser e l’inglese Matt Wallace. Nel torneo dell’European Tour, che si sta svolgendo sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e ...

Golf - European Tour 2018 : all’Alfred Dunhill Links Championship ci sono Fraser e Wallace al comando - bene quattro dei cinque italiani : Dopo le emozioni della Ryder Cup, torna in campo l’European Tour 2018, e lo fa in Scozia con uno dei suoi tornei più affascinanti, l’Alfred Dunhill Links Championship, che si gioca su tre percorsi differenti: Carnoustie, Kingsbarns e l’Old Course di St. Andrews. Al comando si collocano, entrambi con 68 colpi (4 sotto il par), l’australiano Marcus Fraser e l’inglese Matt Wallace, che oggi hanno girato rispettivamente ...