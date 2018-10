Gli scienziati aprono un sondaggio per dare nomi di Pokemon a nuove specie di formiche

Sarno - l'allarme deGli scienziati : 'È il pentagono della morte' : E' stato segnalato tra i 20 fiumi più inquinati del mondo. Durante i lavori della conferenza sui fiumi meno salubri del pianeta, tenutasi a New York, il Sarno è stato classificato al sesto posto per ...

Scienziati : quando Gli uomini di Neanderthal si stabilirono a Volgograd - : "Ogni monumento, appartenente al periodo paleolitico medio, è unico per definizione, sono molto pochi nel mondo, sono ancor meno i siti di tipo aperto, di solito sono nelle grotte. Questo è l'unico ...

Formule - esperimenti e debunking : a lezione con Gli scienziati youtuber : Matematica, fisica, chimica in pillole: i creator con le community tra le più affollate e attive della piattaforma raccontano come e perché conquistano 'like' coniugando scienza e divertimento

Sei mesi alla Brexit : come si preparano Gli scienziati : 'Questo è fermare la scienza'. La Brexit ha già influenzato la vita scientifica di Heard. Dopo il voto, le è stato chiesto di candidarsi come prossimo direttore dell'European Molecular Biology ...

Una tempesta elettrica in laboratorio : il disastro deGli scienziati giapponesi : Un gruppo di scienziati giapponesi hanno costruito, accidentalmente, un campo magnetico così forte da far saltare la porta del loro laboratorio. "Non ci aspettavamo che fosse così potente, la prossima ...

Dormire Bene Con La Persona Amata : Secondo Gli scienziati è Potente Quanto Una Medicina : È un'esperienza vissuta da molti: un mal di testa che passa dopo una dormita insieme al proprio partner è scienza! 5. Dà più energie: quando il sonno è davvero ristoratore, ci si sveglia al mattino ...

L'aspirina è utile nella cura del cancro. Lo dicono Gli scienziati - : L'uso delL'aspirina a piccole dosi può essere utile nel trattamento dei tumori. Lo riporta MedicalXpress. Gli scienziati della Cardiff University hanno studiato la storia clinica di 520.000 pazienti ...

Stop alla pesca eccessiva nel Mediterraneo - lo chiedono Gli scienziati : ... che esorta l'UE e i suoi Stati membri a porre fine alla crisi ambientale nel Mar Mediterraneo , il mare più sovrasfruttato del mondo secondo un recente rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni ...

Silvia e Giorgio - orgoGlio tricolore : due italiani nella classifica di Nature dei miGliori scienziati al mondo : Nature ha selezionato i migliori profili tra 500 ricercatori di tutto il mondo valutati secondo il Nature Index che, aggiornato mensilmente, traccia le affiliazioni di articoli scientifici di alta ...

Marchesan - un italiana tra Gli scienziati emergenti nel mondo 'La sfida più grande Le differenze di genere' : 'VORREI che questo riconoscimento fosse per tutte le donne che fanno ricerca, anche quelle che stanno vivendo momenti di difficoltà. Tenete duro, siamo sulla strada del cambiamento: speriamo che l'...

Università statale di Milano : Un ricercatore della Statale di Milano tra Gli 11 miGliori scienziati emergenti al mondo : La prestigiosa rivista internazionale titola l'articolo pubblicato ieri, 19 settembre, 'Il mondo ai loro piedi', spiegando che gli 11 ricercatori 'stanno lasciando il segno nella scienza', ciascuno ...

Nature - due italiani tra Gli 11 scienziati emergenti : Hanno il "mondo ai loro piedi" e "stanno lasciando un segno nella scienza". Così la rivista Nature definisce gli 11 ricercatori emergenti che sono stati selezionati tra 500. Tra questi, due di loro sono italiani: Silvia Marchesan, dell"università di Trieste, arrivata sesta, e Giorgio Vacchiano, dell"università Statale di Milano, undicesimo."Dal taglio dei costi dell'elettricità solare alla riduzione del rischio del cancro ovarico, gli 11 ...