Gli islamici in preghiera nel parcheggio suk di Milano

India - stretta contro precetti islamici : vietato ripudio delle moGli : Adottando tale provvedimento restrittivo, l'India è divenuta il ventitreesimo Paese al mondo a vietare la controversa usanza. In base all'antica tradizione, i mariti possono ripudiare all'istante le ...

L'allarme di Geert Wilders : "Gli islamici arrivano per dominarci" : Geert Wilders, leader dell'ultradestra olandese, torna a far parlare di sé dal Forum Ambrosetti di Cernobbio, dove ha incontrato anche il vicepremier Matteo Salvini. Il politico olandese ha parlato al Corriere della Sera della sua idea di Europa. Un continente che, a suo dire, deve avere una "cultura dominante" in cui bisogna contrastare quella che Wilders definisce "l'islamizzazione". "Devi avere una cultura dominante. Sono contro la Ue e ...

Wilders : «È una lotta per la sovranità. Gli islamici arrivano per dominarci» : L'accordo era che avremmo avuto una politica migratoria più dura, ma quando Rutte è andato a Bruxelles non gliel'hanno permesso. Non abbiamo più le chiavi della porta di casa nostra». È per la ...

Ecco le condizioni deGli islamici (italiani) per un accordo con Salvini : Il leghista ha detto che ci sta "pensando seriamente". Quello che non è riuscito ai suoi predecessori al Viminale, lui vorrebbe realizzarlo prima della fine della legislatura. Ed è un campo scivoloso, quello del rapporto tra musulmani e Stato italiano. Il ministro dell"Interno nella sua ultima intervista a La Bussola Quotidiana, dopo aver criticato un "certo islam" che è "incompatibile con i nostri valori di libertà", si è detto pronto a creare ...

La bufala deGli “islamici esultano su Al Jazeera per il crollo del Ponte a Genova” : "Islamici esultano su Al-Jazeera per il Ponte caduto a Genova" è il titolo di un articolo diffuso pochi giorni fa dalla testata web Il Populista, legata alla Lega di Matteo Salvini. Secondo la testata, i commentatori dell'emittente araba avrebbero esultato per la tragedia del Ponte Morandi a Genova, ma in realtà le cose non starebbero esattamente come raccontato.Continua a leggere