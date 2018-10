Giulia De Lellis cambia vita e confessa | “Sto rinascendo”

GfVip - Francesco Monte confessa : il messaggio ricevuto da Giulia De Lellis prima di entrare in casa : A parte Lory Del Santo per ovvi motivi, il concorrente su cui ci sono le aspettative più alte è certamente Francesco Monte che, rispetto ai colleghi, può vantare sull'aiutino di una veterana del GF ...

Chi è Cristiano Iovino - il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis ha un nuovo amore. Il fortunato si chiama Cristiano Iovino ed è l’ex fidanzato di una tronista di Uomini e Donne. Capelli ricci, fisico scolpito e una passione per i tatuaggi: Cristiano di professione fa il personal trainer e ha molti contatti nel mondo dello spettacolo. Allena diversi vip, fra cui Francesco Arca, che è anche uno dei suoi migliori amici. Ha un profilo Instagram particolarmente attivo, dove posta le foto ...

Giulia De Lellis riceve dei fiori - gesto inaspettato per la fashion blogger : Un regalo speciale a Giulia De Lellis: i fiori di una persona speciale Giulia De Lellis ha ricevuto dei fiori e, da vera influencer, li ha immediatamente condivisi tramite una Instagram Stories. Un bel bouquet, che ha reso davvero felice la ragazza. Non appena i fan hanno notato questa foto, hanno subito pensato che i […] L'articolo Giulia De Lellis riceve dei fiori, gesto inaspettato per la fashion blogger proviene da Gossip e Tv.

Anna Fusco - gaffe a Pomeriggio 5/ Video - “Lisa si è dovuta tutelare dalle bimbeminkia di Giulia De Lellis” : Anna Fusco parla a Pomeriggio 5 del legame tra le bimbe di Giulia De Lellis e l'eliminazione della sorella Lisa. Nella rabbia anche una gaffe: "Le bimbeminkia di Giulia"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:50:00 GMT)

GF Vip : chi sono le Bimbe di Giulia De Lellis di cui tutti parlano : Da giorni non si parla d’altro che delle Bimbe di Giulia De Lellis, che sarebbero coinvolte nell’eliminazione di Lisa Fusco dal Grande Fratello Vip. Chi sono? Si tratta in sostanza di un fanclub piuttosto agguerrito, nato dai tempi in cui Giulia De Lellis era una semplice corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo la scelta e la storia con Andrea Damante, il gruppo di fan ha iniziato a seguire sempre più assiduamente la trend setter, ...

Il vestito di Nilufar a Temptation Island Vip è di Giulia De Lellis : Nilufar Addati di Uomini e Donne a Temptation Island Vip: di che marca è il vestito al falò di confronto con Giordano Giulia De Lellis protagonista a Temptation Island Vip. Non in prima persona bensì con le sue creazioni, quelle del marchio Sol Wears Woman. Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha indossato […] L'articolo Il vestito di Nilufar a Temptation Island Vip è di Giulia De Lellis proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco choc : «Le bimbe di Giulia De Lellis mi hanno eliminata» : Lisa Fusco , eliminata dal Grande Fratello Vip, avrebbe lanciato un'accusa precisa in diretta tv: 'Sono state le bimbe di Giulia De Lellis a eliminarmi'. La 'soubrettina' è uscita dalla Casa con il 33 ...