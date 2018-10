Giovani missionari | un dossier di Fides sui martiri del terzo millennio

Ottobre missionario : Giovani in cammino con il GIM : A Roma dal 28 Ottobre al via 9 incontri di formazione promossi dalla Famiglia Comboniana per ragazzi dai 18 ai 35 anni Roma – Camminare insieme, verso e oltre il Sinodo dei Giovani, nel segno di una Chiesa missionaria, sempre più “in uscita” e chiamata a essere segno e strumento del cambiamento sociale. A partire dal mese dedicato alle missioni e nel giorno di chiusura del Sinodo, il 28 Ottobre si svolgerà a Roma, nella casa generalizia ...