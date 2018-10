Giappone | Arrivabene furioso per l’errore del muretto

Maurizio Arrivabene - GP Giappone F1 2018 : “Ferrari - è inaccettabile. Ci manca chi indirizza il gruppo. Salteranno teste? Vedremo” : Una vera e propria giornataccia per la Ferrari che ha fallito le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il muretto ha infatti sbagliato completamente la strategia, mandando in pista le due monoposto con le gomme intermedie in avvio di Q3 quando ancora non c’erano le giuste condizioni meteo. Kimi Raikkonen partirà così in quarta posizione mentre Sebastian Vettel scatterà addirittura dalla nona piazzola, assistendo ...

Maurizio Arrivabene - GP Giappone 2018 : “Ferrari - è inaccettabile. Ci manca chi indirizza il gruppo. Salteranno teste? Vedremo” : Una vera e propria giornataccia per la Ferrari che ha completamente sbagliato le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il muretto ha infatti sbagliato completamente la strategia, mandando in pista le due monoposto con le gomme intermedie in avvio di Q3 quando ancora non c’erano le giuste condizioni meteo. Kimi Raikkonen partirà così in quarta posizione mentre Sebastian Vettel scatterà addirittura dalla nona ...

Formula 1 - GP Giappone. Arrivabene sulla scelta delle gomme in qualifica : 'Quello che è accaduto è inaccettabile' : "Sono arrabbiato, ci siamo parlati con i tecnici -ha detto a Sky Sport F1-. Siamo una squadra giovane, siamo tutti impegnati a cercare di fare del nostro meglio, ma a volte serve meno intelligenza e ...