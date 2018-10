Gian Piero Gasperini arringa i suoi uomini | “diamo una svolta alla stagione dell’Atalanta”

sportfair

: RT @TottusinPari: AD ORISTANO IL 20 SETTEMBRE, LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIUSEPPINA CARTA “AMORE A PIENE MANI” di Gian Piero Pinna htt… - scorpioby2000 : RT @TottusinPari: AD ORISTANO IL 20 SETTEMBRE, LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIUSEPPINA CARTA “AMORE A PIENE MANI” di Gian Piero Pinna htt… - VoceDelTrentino : Stasera Gian Piero Robbi e Daria Rossi (AGIRE) al Bar Matisse a Pergine. Ospite Karine Frisinghelli autrice della «… - Karolina_Ale24 : RT @silviawoot: Tutte quelle storie di Piero, Gian e Ignazio insieme che si divertono e sembra di essere tornati nel 2015 ?? #ilvolo -

(Di sabato 6 ottobre 2018)sa bene che la gara di domani contro la Sampdoria può essere uno snodo importante per la sua Atalanta “Ripartiamo dal secondo tempo con il Milan e da partite come quella con la Fiorentina: guardiamo a una gara per volta e prendiamo forza dalle prestazioni. Se riusciamo a trovare continuità, arriveranno anche i risultati. Domani dobbiamo dare una risposta a noi stessi e ai nostri tifosi: di fronte avremo un avversario difficile, una squadra pericolosa e che gioca bene, ma per noi sarebbe importante vincere“. Sono le parole del tecnico dell’Atalantavigilia della sfida con la Sampdoria, per l’ottava giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri arrivano da un periodo complicato e tre punti servirebbero per cambiare marcia. “Dobbiamo essere noi are. Adesso è il momento di reagire in modo compatto a ...