Giampaolo | non temo favori all' Atalanta

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Non sottovalutiamo la Spal» : GENOVA - "Incontriamo una squadra che ci precede in classifica. Anche se le gare fino a qui sono state poche, va detto che sono avanti di un punto e hanno iniziato bene, malgrado le ultime due ...

Sampdoria-Inter - Giampaolo : 'Non digerisco questa sconfitta - abbiamo giocato alla pari' : C'è grande amarezza nelle parole di Marco Giampaolo dopo la sconfitta arrivata allo scadere contro l'Inter a Marassi. Una sconfitta che brucia parecchio all'allenatore blucerchiato, soprattutto per il ...

Sampdoria-Inter - Giampaolo deluso : “oggi non dovevamo perdere” : Beffa nella gara di campionato per la Sampdoria, ecco il commento dell’allenatore Giampaolo ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata giocata alla pari. L’Inter è forte, ma noi ce la siamo giocata fino alla fine. Essere arrivati al 93′ sullo 0-0 e poi prendere il gol lascia un po’ di rammarico. Sono contento dei miei calciatori, penso sia cresciuta la squadra e oggi la crescita andava legittimata. Ecco ...

Sampdoria-Fiorentina - Giampaolo ai tifosi che protestano : "Non immagino Marassi senza la nostra gente" : L'allenatore blucerchiato e Pioli concordano sul recupero: "Dovevano rinviare tutte le partite. Così ci penalizzano"

Frosinone-Sampdoria - in tribuna anche Nesta : 'Studio Giampaolo' : Ulteriore, prestigioso attestato di stima per l'allenatore della Samp da parte di uno dei personaggi più riconoscibili del mondo del calcio italiano.

Sampdoria - Giampaolo a Frosinone senza alcune pedine importanti : Dopo la vittoria schiacciante sul Napoli di Carlo Ancelotti, la Sampdoria è attesa dall’impegno in Ciociaria contro il Frosinone. Il tecnico Marco Giampaolo nella conferenza stampa pre-gara, oltre a mettere in guardia per la difficoltà della partita, ha annunciato l’indisponibilità di alcuni elementi importanti della rosa doriana: “Sarà il loro esordio ufficiale in casa, ma non temo problematiche ambientali. Sarà ...

Samp - Giampaolo : 'Napoli quasi imbattibile - ma di impossibile non c'è nulla' : Genova- Sampdoria all'esordio casalingo domani sera contro il Napoli , la prima dopo la tragedia di Ponte Morandi ma anche dopo il passo falso di Udine. 'Il Napoli è una squadra quasi imbattibile, ma ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Genova va aiutata - non compatita' : 'È una tragedia insopportabile. Abbiamo assistito al dolore delle famiglie che con grande umiltà ci hanno ringraziato per la nostra partecipazione al loro dramma. Genova merita di essere visitata e ...