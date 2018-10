GF Vip | la Marchesa d’Aragona delusa si sfoga con Benedetta Mazza

Bomba sul Grande Fratello Vip : la Marchesa d’Aragona? “Ecco cosa non torna” : È sempre più giallo sulla Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, che è una concorrente del terzo Grande Fratello Vip. Il mistero riguarda le sue origini nobiliari e il suo passato, che la sorella di Lisa Fusco, ormai ex inquilina della Casa perché eliminata dopo una sola settimana, aveva già messo in dubbio. Secondo Anna, che è stata ospite di Barbata D’Urso a Domenica Live, la Marchesa, prima di comprarsi il titolo nobiliare, sarebbe ...

Grande Fratello Vip 2018 / Stefano Sala come la Marchesa : mancanze e ricordi tristi dal passato : Grande Fratello Vip 2018: Stefano Sala si confessa a Giula Salemi e ripensa alla storia con Dayane Mello e alla figlia, la Marchesa si rabbuia ripensando alla madre morta.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Daniela Del Secco non è una vera Marchesa : GF Vip: Daniela del Secco D’Aragona non ha alcun titolo di Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona non è Marchesa. La concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip non avrebbe alcun titolo nobiliare. Amata per le sue lezioni di bon ton e per il suo “Adorato” tanto pronunciato nella Casa più spiata d’Italia, i dubbi sulla veridicità del suo titolo da Marchesa esistono da anni. La vera famiglia ...

Marchesa d’Aragona attaccata al Gf Vip 2018 : un atteggiamento che non è piaciuto : Attacchi alla Marchesa Donatella D’Aragona al Grande Fratello VIP 3 La Marchesa d’Aragona è stata attaccata al Gf Vip 2018. Un personaggio particolare, che divide certamente: non sta infatti simpaticissima a tutti. E adesso un suo atteggiamento non è piaciuto affatto. Daniela d’Aragona sin da subito si è lamentata ripetutamente delle difficili situazioni della Caverna […] L'articolo Marchesa d’Aragona attaccata al ...

La Marchesa D'Aragona conquista il GfVip : La Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona è la sorpresa del Grande Fratello Vip. Simpatica e dalla battuta fulminante, è stata l'unica a legare con l'ex velino Elia Fongaro: "Buono, buono, tu hai troppi ...

Grande Fratello Vip 2018 - lacrime per la Marchesa : “La mia vita è stata sempre un sogno” | Video : I giorni passano nella casa del Grande Fratello Vip 2018 e tra scherzi e risate c’è anche spazio per un pizzico di malinconia. I concorrenti ormai non vedono da circa quindici giorni i propri cari e nei momenti di vuoto è lecito che un pensiero sia rivolto proprio a loro. C’è chi sente la mancanza dei propri figli, chi della fidanzata e qualcuno anche dei propri genitori. Ieri sera, dopo la cena, la Marchesa del Secco d’Aragona ...