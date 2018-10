Gf Vip 3 | Elia Fongaro gioca a fare il tronista gay

Elia Fongaro tronista gay al Grande Fratello Vip : vicino al bacio con un corteggiatore : Elia Fongaro tronista di Uomini e Donne… al GF VIP 2018! Elia Fongaro è stato un tronista gay al Grande Fratello Vip per un giorno (e per scherzo). O meglio per un’oretta circa. Quando arriva la noia, i coinquilini decidono di divertirsi inventandosi qualcosa. Questa volta Giulia Provvedi ha deciso di vestire i panni di […] L'articolo Elia Fongaro tronista gay al Grande Fratello Vip: vicino al bacio con un corteggiatore ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Arte contemporanea della casa - Elia ad Ivan : “Mi hai trafitto l’anima…” : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:21:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Video - coccole e carezze tra Elia Fongaro e Giulia Salemi : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:52:00 GMT)

Lite al Grande Fratello Vip : Valerio Merola sbotta contro Battista ed Elia : Il buonismo dei primi giorni all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 è solo un lontano ricordo. Dopo la diretta di lunedì 1° ottobre, infatti, gli equilibri tra alcuni concorrenti sono venuti meno, sfociando in vere e proprie liti. Protagonista indiscusso di tali diverbi è stato Valerio Merola, che ha trovato più di qualche argomento di discussione con gli altri compagni della Caverna. Il primo ad essere preso di mira è stato ...

Grande Fratello Vip - guerra fra ex velini. Pierpaolo Pretelli : «Ecco perchè ho litigato con Elia Fongaro» : 'In questa settimana molte persone mi hanno fatto domande in merito al mio ex collega di 'Striscia La Notizia' ed attuale concorrente del GF Vip, il biondo, che ora biondo non è, Elia Fongaro!', sono ...

GF Vip : Pierpaolo Pretelli svela un retroscena su Elia Fongaro : Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli hanno litigato prima del GF Vip? Pierpaolo Pretelli ed Elia Fongaro sono stati gli unici due Velini di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Scelti tra 400 aspiranti candidati e alle prime armi con il mondo dello spettacolo, i due bei ragazzi hanno conquistato la simpatia del pubblico fin da subito, debuttando nel 2013 nell’edizione di Striscia condotta da Michelle Hunziker e Virginia ...

GFVip 2018 - Pierpaolo Pretelli : ‘Con Elia Fongaro nessun dialogo per due anni’ : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 si è fatto notare per un carattere apparentemente spigoloso che gli è costato la nomination da parte dei coinquilini, ora di Elia Fongaro parla una persona che lo conosce bene: Pierpaolo Pretelli, suo collega a Striscia la notizia, dove entrambi hanno ricoperto il ruolo di velini. In una Instagram Story Pretelli, tentatore a Temptation Island Vip, racconta la verità sul loro rapporto: […] Con Elia ho ...

Gf Vip 3 - il velino Pierpaolo Pretelli parla del collega Elia Fongaro : Erano stati annunciati come la grande novità di un'edizione di Striscia la notizia di qualche anno fa - quella condotta da Michelle Hunziker e Virginia Raffaele - ma non ha avuto molta fortuna l'idea di portare dei velini al tg satirico di Antonio Ricci: Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli attualmente sono alle prese con due reality. Uno è impegnato al Gf Vip 3, l'altro è tra i tentatori di Temptation Island Vip.Pretelli ha voluto parlare del ...

Grande Fratello Vip 2018 - 2a puntata/ Nomination - eliminato e diretta : Valerio - Elia - Ivan e Jane a rischio : Grande Fratello Vip 2018, diretta seconda puntata: il primo eliminato, l'ingresso di Lory Del Santo, nuove Nomination e tante sorprese in questo nuovo appuntamento.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 01:13:00 GMT)

GF Vip 3 - seconda puntata : eliminata Lisa Fusco. Valerio - Elia - Ivan e Jane in nomination. Lory Del Santo entra in casa (ed è immune) : Grande Fratello Vip | La seconda puntata in diretta 21.34 | Si inizia subito nel vivo: i dieci concorrenti in nomination sono fuori dalla casa, tutti in fila davanti alla porta rossa. Buio e occhi di bue su di loro, Ilary Blasi dà il benvenuto, ed è sigla. Ilary lancia l'RVM che riassume i "temi caldi" della settimana: la simpatia tra Giulia Salemi e Monte, le frizioni tra la Marchela e la Giorgi e ovviamente Lory Del Santo.21.36 | "Sarà ...

GF Vip 3 nomination : Merola - Elia - Jane e Ivan Cattaneo al televoto | 1 ottobre : GF Vip 3 nomination 1 ottobre – Seconda puntata per il reality di Canale 5 e nuovo tour di voti. Chi riceverà la nomination? Lory Del Santo esclusa, che diventerà votabile solo dalla prossima settimana. Ecco nel dettaglio le nomination del GF Vip 3, segrete e palesi. Vanno al televoto: Ivan Cattaneo (3), Jane Alexander (2), Valerio Merola (2) e Elia Fongaro (2). GF Vip 3 nomination seconda puntata, 1 ottobre Ancora una volta la Casa è ...

Grande Fratello Vip 2018 - 2a puntata/ Eliminato - nomination e diretta : Valerio Merola ed Elia a rischio : Grande Fratello Vip 2018, diretta seconda puntata: il primo Eliminato, l'ingresso di Lory Del Santo, nuove nomination e tante sorprese in questo nuovo appuntamento.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 00:19:00 GMT)

ELIA FONGARO/ Salvo dalla nomination ma nella Casa lo vogliono fuori : "Mi temono" (Grande Fratello Vip 3) : ELIA FONGARO, il personaggio si è messo subito in evidenza con una lite con il comico Maurizio Battista. Questa avrà delle ripercussioni già stasera? (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:55:00 GMT)