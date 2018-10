Gf Vip 2018 | caos nella notte | è scontro tra la Marchesa e i concorrenti

GRANDE FRATELL O Vip 2018 / Video - Gomorra nella casa : Fabio Basile come Salvatore Conte : GRANDE FRATELLo Vip 2018: Stefano Sala si confessa a Giula Salemi e ripensa alla storia con Dayane Mello e alla figlia, la Marchesa si rabbuia ripensando alla madre morta.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:29:00 GMT)

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018/ Brindisi per lei durante la cena di "famiglia" : accolta da tutti? : Lory Del Santo ha iniziato il suo percorso al Grande Fratello Vip 2018 tra polemiche e dubbi ma un Brindisi per lei durante la cena di "famiglia" sembra aver risolto tutto.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 13:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : «La Marchesa D'Aragona non è nobile - vendeva le creme». Le prove a Pomeriggio 5 : Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una Marchesa ? Nobiltà e misteri al Gfvip. Da quando è entrata nella casa più spiata d'Italia non si parla d'altro: Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una ...

Grande Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Giulia Salemi si avvicinano : Giulia Salemi e Francesco Monte Sta nascendo del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Complice una serata in caverna organizzata dalla “Marchesa” Daniela del Secco di Aragona, i due concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 hanno passato del tempo insieme e non si sono mai staccati l’uno dall’altra. Giulia, che non poteva stare con Francesco nella casa agiata per via della divisione in gruppi, ha riabbracciato contenta l’ex ...

Grande Fratello Vip 2018 / Video - Francesco Monte e Silvia Provvedi parlano della loro paura di... : Grande Fratello Vip 2018: Stefano Sala si confessa a Giula Salemi e ripensa alla storia con Dayane Mello e alla figlia, la Marchesa si rabbuia ripensando alla madre morta.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:00:00 GMT)

ELEONORA GIORGI CRITICA ZUCCHERO/ Video - "l'ho visto zozzone e ubriaco" - ma poi... (Grande Fratello Vip 2018) : ELEONORA GIORGI CRITICA ZUCCHERO al Grande Fratello Vip 2018. L'attrice lo definisce 'zozzone e ubriaco' ma poi si rende conto della gaffe in diretta: la sua reazione.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:42:00 GMT)

Francesco Monte ha bestemmiato? Rischio squalifica/ La segnalazione su Twitter (Grande Fratello Vip 2018) : Francesco Monte ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2018? Il concorrente rischia ora la squalifica dopo la segnalazione di alcuni utenti sul Twitter.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:21:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 / Stefano Sala come la Marchesa : mancanze e ricordi tristi dal passato : Grande Fratello Vip 2018: Stefano Sala si confessa a Giula Salemi e ripensa alla storia con Dayane Mello e alla figlia, la Marchesa si rabbuia ripensando alla madre morta.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte pensa a Cecilia mentre flirta con Giulia Salemi : «Sfido chiunque...» : Al Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte in questi giorni è il vero protagonista. Il suo flirt con bacio con Giulia Salemi , il giallo del bacio 'con la lingua' con Ivan Cattaneo e ora le ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Critiche per Francesco Monte da un ex gieffino : colpa del suo nuovo flirt : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte flirta con Giulia Salemi ma pensa a Cecilia Rodriguez : «Sfido chiunque...» : Al Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte in questi giorni è il vero protagonista. Il suo flirt con bacio con Giulia Salemi , il giallo del bacio 'con la lingua' con Ivan Cattaneo e ora le ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte : 'Un uomo della Casa mi ha messo la lingua in bocca' : Il Grande Fratello Vip 2018 si fa hard con Francesco Monte che rivela come un uomo della Casa gli abbia ' infilato la lingua in bocca ' . E non sarebbe la prima volta, anzi. Ma questa volta il 'bacio' ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte : «Un uomo della Casa mi ha messo la lingua in bocca» : Il Grande Fratello Vip 2018 si fa hard con Francesco Monte che rivela come un uomo della Casa gli abbia ' infilato la lingua in bocca ' . E non sarebbe la prima volta, anzi. Ma questa volta il 'bacio' ...

Grande Fratello Vip 2018/ Daytime che scotta - Francesco Monte su Giulia Salemi : “Mi piace!” : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:29:00 GMT)