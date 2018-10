Gessica Lattuca nel giro di prostituzione Le intercettazioni choc | «Se vieni da me ti do

Gessica Lattuca nel giro di prostituzione. L'intercettazione choc : «Se vieni da me ti do una cosina» : RIchieste ed offerte di sesso a pagamanto in cambio di droga o generi alimentari. Frasi shock, dal contenuto genuino ed inequivocabile, dal tenore però spesso criptico, specie quando si fa...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 5 ottobre : il caso di Gessica Lattuca e il gossip : La Vita in Diretta torna in onda oggi pomeriggio, come sempre alle 16.30, con l'ultima puntata della settimana con le novità sulla cronaca e le ultime dal gossip(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:28:00 GMT)

Gessica Lattuca - coinvolta in un giro di prostituzione?/ Ultime notizie : arrestato l'ex datore di lavoro : Gessica Lattuca, coinvolta in un giro di prostituzione? arrestato l'ex datore di lavoro, Gaspare Michele Volpe. Ma il legale della famiglia ritiene sia presto per trarre conclusioni(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:55:00 GMT)

Gessica Lattuca - carabinieri a casa dell’ex compagno. L’ipotesi peggiore : Gessica Lattuca scomparsa, ci sono importanti novità. Nella giornata di ieri era circolata la notizia di un suo coinvolgimento in un giro di prostituzione. E questa mattina, all’alba, l’uomo che l’avrebbe coinvolta è stato arrestato: si tratta di Gaspare Volpe alias ‘Baddari’. L’ex datore di lavoro della ragazza è stato arrestato per un procedimento che riguarda violenze ai danni dell’ex moglie Secondo ...

Gessica Lattuca - iniziate le ricerche del corpo della ragazza. Perquisizione in atto nella casa di campagna di Filippo Russotto : Ore decisive per il giallo di Gessica Lattuca. Una vasta perlustrazione da parte dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento sta per cominciare in alcuni terreni a Naro, un piccolo comune...

Gessica Lattuca - iniziate le ricerche del corpo della ragazza. Perquisita l'abitazione di Filippo Russotto : Ore decisive per il giallo di Gessica Lattuca. Una vasta perlustrazione da parte dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento sta per cominciare in alcuni terreni a Naro, un piccolo comune...

Svolta nel caso di Gessica Lattuca - arrestato l’ex datore di lavoro : "Baddari”, l’ex datore di lavoro della ragazza è stato arrestato per un procedimento che riguarda violenze ai danni dell’ex moglie. L'uomo è stato vittima lo scorso 23 settembre di un presunto episodio di vendentta: il rogo della sua auto, innescato da ignori, in pieno giorno, in strada. Pessimisti i familiari di Gessica, scomparsa dal 12 agosto: "Le è stato fatto del male".Continua a leggere

Gessica Lattuca - svolta nelle indagini : la 27enne scomparsa coinvolta in un giro di prostituzione : di Emilio Orlando Un giro di prostituzione gestito dall' ex datore di lavoro di Gessica Lattuca , potrebbe rappresentare la chiave di volta del giallo che riguarda la 27enne favarese, madre di quattro ...

Svolta nelle indagini. Gessica Lattuca - ecco in che giro può essere finita : Gessica Lattuca scomparsa, Svolta nelle indagini sulla giovane donna di Favara (provincia di Agrigento) che ha fatto perdere le sue tracce ormai da due mesi? Ebbene sì, dopo giorni di silenzio potrebbe esserci un’importante Svolta nelle indagini degli inquirenti: un giro di prostituzione gestito dall’ex datore di lavoro della donna favarese potrebbe rappresentare la chiave di volta del giallo che riguarda la 27enne; la giovane, madre di ...

Gessica Lattuca/ La donna di Favara è scomparsa nel nulla : l'hanno rapita? (Quarto Grado) : Gessica Lattuca, la donna di Favara è davvero scomparsa nel nulla ma non si sa cosa le sia accaduto. l'hanno rapita? Il giallo continua, stasera su Rete 4 approfondimenti. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 09:57:00 GMT)

Gessica Lattuca - TROVATO BIGLIETTO MISTERIOSO/ Video - mamma shock in diretta : il fratello - "forse è un codice" : La scomparsa di GESSICA LATTUCA torna a far discutere per via dell'ennesimo appello della mamma Giuseppina che si scioglie in lacrime in tv lasciandosi andare a possibili confessioni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:20:00 GMT)

Gessica Lattuca - la mamma in lacrime a Mattino 5/ Shock in diretta video : "Mia figlia uccisa in una casa e..." : La scomparsa di Gessica Lattuca torna a far discutere per via dell'ennesimo appello della mamma Giuseppina che si scioglie in lacrime in tv lasciandosi andare a possibili confessioni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:04:00 GMT)

Gessica Lattuca - 27ENNE SCOMPARSA DA FAVARA/ Proseguono le ricerche : la mamma accenna a possibile "vendetta" : GESSICA LATTUCA, mamma SCOMPARSA da FAVARA: ancora mistero dopo oltre un mese. Le parole del fratello e le ricerche anche fuori dall'Italia: è in Belgio?(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:30:00 GMT)

Gessica Lattuca - mamma scomparsa da Favara/ Ricerche estese in Belgio - il fratello “non è stata rapita” : Gessica Lattuca, mamma scomparsa da Favara: ancora mistero dopo oltre un mese. Le parole del fratello e le Ricerche anche fuori dall'Italia: è in Belgio?(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:34:00 GMT)