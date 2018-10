repubblica

: Germania, Dortmund vince al 96' 4-3 e resta in vetta. Bayern ko in casa: ora è crisi - andmarini : Germania, Dortmund vince al 96' 4-3 e resta in vetta. Bayern ko in casa: ora è crisi - SportRepubblica : Germania, Dortmund vince al 96' 4-3 e resta in vetta. Bayern ko in casa: ora è crisi - genovesergio76 : Eurosport : Tripletta da subentrato di Paco Alcacer, 4-3 Dortmund e primato in Germania - -

(Di sabato 6 ottobre 2018) ROMA - Il Borussiavola in testa, iline apre la. Luci e ombre per le grandi in Bundesliga. Gara dalle mille emozioni a. Una rete di Paco Alcacer al 96' ha ...