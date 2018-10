Genitori al volante | il cellulare non è percepito come pericoloso

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 ottobre 2018) In un’indagine condotta da AutoScout24, il portale di annunci auto e moto, è stato chiesto agli automobilisti in che misura, con l’arrivo del primo figlio, hanno dovuto rivedere il proprio stile di guida per renderlo più sicuro e confortevole. Alcune abitudini sono necessariamente scomparse, altre nuove sono sopraggiunte: ad esempio, per il 60% degli automobilisti l’auto può diventare all’occorrenza una culla per fare addormentare il bambino; e ancora, il 40% afferma di aver dovuto cambiare tipologia di vettura, sostituendo magari una berlina con poco spazio nel bagagliaio con una station wagon o meglio ancora un Suv. Il tempo passato in macchina cresce anche perché questa diventa il mezzo per accompagnare i bambini a scuola e nel 54% dei casi gli autisti di fiducia sono i papà: nessun pregiudizio per le mamme alla guida, anzi l’85% degli intervistati dice di essere soddisfatto e sicuro ...