Gabriele Greco Chi è il bassista diventato marito di Noemi

Noemi/ Torna sul palcoscenico dopo il matrimonio con il suo Gabriele Greco (Battiti Live 2018) : Noemi , l'artista romana Torna sul palcoscenico poco dopo il matrimonio con il suo Gabriele Greco . Per lei è un bel momento sentimentale e professionale. (Battiti Live 2018) (Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 07:15:00 GMT)

NOEMI/ Il matrimonio con Gabriele Greco e le lacrime : alle 23 la sposa si infuria (Wind Summer Festival) : Dopo le nozze con il bassista Gabriele Greco , NOEMI continua il suo La Luna Tour. Questa sera sarà sul palco di Piazza del popolo per la quarta puntata del Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:59:00 GMT)

NOEMI/ Il matrimonio con Gabriele Greco : in tour invece che in luna di miele (Wind Summer Festival 2018) : Dopo le nozze con il bassista Gabriele Greco, NOEMI continua il suo La luna tour. Questa sera sarà sul palco di Piazza del popolo per la quarta puntata del Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:17:00 GMT)