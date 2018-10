Frosinone | rinnovata la fiducia a Longo Ma il ritiro continua

gazzetta

: Serie A - Frosinone, fiducia rinnovata a Longo. Ora spazio al ritiro 'capitolino' - #TG24.info -… - TG24info : Serie A - Frosinone, fiducia rinnovata a Longo. Ora spazio al ritiro 'capitolino' - #TG24.info -… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Morenoconfermato, per il momento,, ma ilandrà di nuovo in: l'ha deciso il club giallazzurro dopo l'ultima sconfitta di venerdì di Torino, la settima in otto gare,: partita in ...