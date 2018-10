Francia | corso per le donne per chiedere un aumento La differenza con gli uomini è del

Francia - il governo patrocina un corso per insegnare alle donne come chiedere un aumento : PARIGI - Il governo francese ha deciso di patrocinare una formazione che dovrebbe insegnare alle donne come trattare e ottenere aumenti di stipendio. Oltralpe la differenza salariale tra uomini e ...

La Francia ha accusato l’Iran di essere dietro al tentato attacco terroristico dello scorso luglio vicino a Parigi : LA Francia hanno accusato l’Iran di essere dietro il tentato attacco terroristico progettato per colpire un evento di un controverso gruppo iraniano di opposizione, il MEK (Mujahedn-e-Khalq), tenuto lo scorso luglio vicino a Parigi. Fonti diplomatiche francesi hanno detto martedì The post La Francia ha accusato l’Iran di essere dietro al tentato attacco terroristico dello scorso luglio vicino a Parigi appeared first on Il Post.

Ryder Cup 2018 : il percorso del Le Golf National di Parigi e le 18 buche ai raggi X. Si gira sul percorso dell’Open di Francia : Il Le Golf National di Parigi (o meglio, del sobborgo a sud-ovest della capitale francese di Saint-Quentin-en-Yvelines), si avvia a ospitare per la prima volta la Ryder Cup, Il percorso, per gli appassionati di Golf, è familiare, perché ha ospitato tutte le edizioni dell’Open di Francia tranne due dal 1991 a oggi. Il percorso, nel frattempo, qualche modifica l’ha subita: andiamo perciò a vedere com’è oggi il par 72 su cui si ...

Roma - ponti sorvegliati per tre anni : lavori anche a Corso Francia : Dalla fine del mese una ditta specializzata utilizzerà le tecniche più sofisticate per monitorare ponti e infrastrutture della Capitale. L'appalto, che vale 6,5 milioni di euro, consentirà per tre ...