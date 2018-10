Francesco Monte | Cattaneo mi ha infilato la lingua in bocca

Francesco Monte HA BESTEMMIATO? RISCHIO SQUALIFICA/ La maledizione del reality show (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2018? Il concorrente rischia ora la SQUALIFICA dopo la segnalazione di alcuni utenti sul Twitter.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:58:00 GMT)

GF VIP 3 - Francesco Monte parla di Tale e Quale Show : "Mi chiamarono loro" : Francesco Monte a Tale e Quale Show: leggenda metropolitana o viaggio interrotto in partenza? Durante la scorsa estate, in pieno periodo di casting per le produzioni televisive autunnali, era ventilata la notizia a proposito della partecipazione dell'ex tronista pugliese ai provini per il varietà del venerdì sera di Rai 1. Notizia confermata dallo stesso Monte, ora chiuso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, che durante una ...

Francesco Monte avrebbe bestemmiato al Grande Fratello Vip : potrebbe essere squalificato : Francesco Monte rischia di trovarsi nuovamente al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il personaggio di spettacolo originario della Puglia infatti, è stato accusato da alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 3 di aver pronunciato una bestemmia. Qualora la produzione dovesse confermare quanto accaduto, il concorrente rischierebbe l'immediata squalifica dal programma. Sembra che l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez abbia detto una ...

Tale e Quale Show - Francesco Monte svela i retroscena del provino al Gf Vip : Francesco Monte svela i retroscena del provino a Tale e Quale Show parlando al Grande Fratello Vip Questa estate ci siamo interrogati sul provino di Francesco Monte a Tale e Quale Show. Finalmente lui ha svelato i retroscena, anche se non ha chiarito del tutto i nostri dubbi in merito all’esito di questo provino. Se […] L'articolo Tale e Quale Show, Francesco Monte svela i retroscena del provino al Gf Vip proviene da Gossip e Tv.

GF Vip : Francesco Monte parla del provino a Tale e Quale Show : Tale e Quale Show, Francesco Monte: il ricordo del provino al GF Vip Prima che il cast del GF Vip venisse rivelato, si è abbondantemente parlato del provino fatto da Francesco Monte per Tale e Quale Show. Non si conoscono bene i dettagli dell’esito del provino fatto dall’ex tronista di Uomini e Donne. Alcune voci davano per scontato che non avesse semplicemente superato le fasi iniziali dei casting, mentre altre dicevano che era ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto e lei : 'E' molto diverso da come appare in tv' : Francesco Monte non si fa scrupoli a parlare delle sue ex nella casa del Grande Fratello Vip . Per Paola Di Benedetto, conosciuta all' Isola dei Famosi , ha sottolineato di aver provato solo ...

Paola Di Benedetto contro Spy sui social/ "Non ho parlato di Francesco Monte ma solo di Fede!" : Paola di Benedetto è furiosa con il settimanale Spy reo di essere venuto meno agli accordi e di aver usato il nome di Francesco Monte per la sua intervista. Ecco la sua spiegazione(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:52:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Giulia Salemi si avvicinano : Giulia Salemi e Francesco Monte Sta nascendo del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Complice una serata in caverna organizzata dalla “Marchesa” Daniela del Secco di Aragona, i due concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 hanno passato del tempo insieme e non si sono mai staccati l’uno dall’altra. Giulia, che non poteva stare con Francesco nella casa agiata per via della divisione in gruppi, ha riabbracciato contenta l’ex ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e l'assalto sessuale gay : 'Lingua in bocca durante la festa' : Bomba gay sul Grande Fratello Vip . 'Mi ha infilato la lingua in bocca, capite?'. Francesco Monte , il bellone della casa, rivela ai coinquilini l'approccio sessuale più spinto del solito di Ivan ...

Grande Fratello Vip 2018 / Video - Francesco Monte e Silvia Provvedi parlano della loro paura di... : Grande Fratello Vip 2018: Stefano Sala si confessa a Giula Salemi e ripensa alla storia con Dayane Mello e alla figlia, la Marchesa si rabbuia ripensando alla madre morta.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:00:00 GMT)

Paola Di Benedetto su tutte le furie : ecco la verità su Francesco Monte : Gf Vip, Paola di Benedetto e Francesco Monte: il chiarimento Si continua a parlare di Grande Fratello Vip ma questa volta la protagonista non è un concorrente del programma, bensì Paola Di Benedetto. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha voluto precisare infatti che tutto ciò che è emerso in questi giorni su di lei e […] L'articolo Paola Di Benedetto su tutte le furie: ecco la verità su Francesco Monte proviene da Gossip e ...