Forza Italia | è crisi con la Lega? Berlusconi attacca Salvini | ' Sottomesso a M5S'

Silvio Berlusconi - Forza Italia : 'Temo che Salvini si sia convinto di poter domare i 5 Stelle' : 'Non vorrei che Salvini si sia convinto di poter domare i 5 Stelle'. Così Silvio Berlusconi, intervistato da Alessandro Sallusti a un incontro pubblico in vista delle prossime regionali. 'Temo che lui ...

Manovra - Micciché : “Questi hanno capito tutto. Se ne fottono dello spread. Forza Italia con Salvini? Minchiate” : “Questi hanno capito tutto, se ne fottono bellamente e apertamente dello spread, dei mercati, del deficit e dell’Europa. hanno trasgredito, sono troppo forti”. La prima Manovra del governo M5s – Lega ha un sostenitore inaspettato: Gianfranco Miccichè. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana e storico leader di Forza Italia è intervenuto a Palermo alla “Leopolda del Sud” promossa dal renziano Davide ...

Milano - convention di Forza Italia - Gelmini : "L'altra Italia che non campa sul divano" : Due provvedimenti forti, coraggiosi che avrebbero impresso uno scossone alla stagnante economia, per abbattere il debito, aumentare la crescita e creare nuova occupazione. Forza Italia da martedi ...

Vittorio Sgarbi lascia Forza Italia : 'Ora un nuovo progetto con Giorgia Meloni' : 'Con Giorgia Meloni abbiamo un discorso aperto da tempo, io vorrei allargare Fratelli d'Italia , farne una cosa nuova', spiega Vittorio Sgarbi a La Stampa , dopo aver reso pubblico il suo abbandono al ...

Volley - Supercoppa Italiana 2018 : Perugia favorita con Leon - Modena con Zaytsev e la rafForzata Civitanova ci provano : Nel weekend inizierà la stagione per club di Volley maschile, si torna subito in campo dopo i Mondiali conclusi domenica scorsa con la vittoria della Polonia a Torino. Ad aprire l’annata sarà la Supercoppa Italiana 2018 al Pala Berton di Perugia, le migliori quattro squadre italiane si daranno battaglia per alzare al cielo il primo trofeo attualmente detenuto proprio dai padroni di casa che anche in questa circostanza partiranno con i ...

Vittorio Sgarbi lascia Forza Italia : 'Farò un nuovo partito insieme a Giorgia Meloni' : 'Rientrare? Macché. Voglio convincere anche Berlusconi a uscire da Forza Italia, che è diventata la sua pena. Lui deve chiudere la sua carriera politica in modo degno, e non può farlo circondato da minorati che lo portano alla rovina'. Così Vittorio Sgarbi, in una intervista a La Stampa, è senza freni dopo aver subito 'schiaffo di Sutri', in ...

Sgarbi lascia Forza Italia perché Berlusconi non è andato a Sutri : "Colpa del suo cerchio magico - gli avevo preparato una sorpresa" : Sbatte la porta e se ne va, ma ci tiene a precisare: non ce l'ho con Berlusconi, ma con il suo "cerchio magico". Vittorio Sgarbi, critico d'arte e deputato nonché sindaco di Sutri, esce dal gruppo di Forza Italia perché il presidente Berlusconi, atteso proprio nel paese in provincia di Viterbo per l'inaugurazione di una strada intitolata ad Erasmo da Rotterdam, ha annullato la visita. Ma non lui direttamente, sottolinea Sgarbi in ...

Vittorio Sgarbi : 'Domenico Lucano come chi soccorreva gli ebrei durante il fascismo'. E lascia Forza Italia : La magistratura non deve interferire con la politica', ha aggiunto ancora Sgarbi. Intanto, accanto alla netta presa di posizione per il sindaco di Riace, Vittorio Sgarbi fa sapere che è intenzionato ...

Alessandra Zedda - Forza Italia - : «Questa Giunta ha distrutto la Sanità sarda». : ... dove regna la lottizzazione politica aggiunge Alessandra Zedda -. Con il riordino della rete ospedaliera, "capolavoro" della Giunta targata centrosinistra, non si è ottenuto certamente un ...

"Berlusconi è in mano a badanti Forza Italia destinata a sparire" : Intervista di AffarItaliani.it a Vittorio Sgarbi dopo l'annullamento della visita da parte di Silvio Berlusconi a Sutri e l'uscita del sindaco della cittadina in provincia di Viterbo dal gruppo di Forza Italia alla Camera Segui su affarItaliani.it

Sgarbi lascia Forza Italia : “Ho invitato a Berlusconi a Sutri - ma non è venuto per le liti da pollaio del suo partito infido” : Vittorio Sgarbi ha lasciato (di nuovo) Forza Italia. Il critico d’arte, deputato, è uscito dal gruppo parlamentare degli azzurri. Il motivo ufficiale è il fatto che Silvio Berlusconi ha annullato la sua visita a Sutri, cittadina in provincia di Viterbo in cui Sgarbi da qualche mese è sindaco. Sgarbi sostiene che il leader di Forza Italia era stato invitato altre due volte, sempre senza successo. Il motivo dell’invito? ...

Sgarbi : "Lascio il gruppo di Forza Italia" : Ci auguriamo, anzi, che Sgarbi partecipi attivamente a questa fase istruttoria - conclude Gelmini - per gettare le basi della nostra azione politica sulla finanziaria'.