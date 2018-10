tuttosport

: Tennis, Fognini si ritira dai “China Open” per infortunio alla caviglia. Del Potro in finale - BlitzQuotidiano : Tennis, Fognini si ritira dai “China Open” per infortunio alla caviglia. Del Potro in finale - LaPresse_news : China Open, Fognini infortunato si ritira, Del Potro in finale - AnsaLiguria : Fognini si ritira, Del Potro in finale - Liguria -

(Di sabato 6 ottobre 2018) ANSA, - ROMA, 6 OTT - Termina in semila corsa di Fabioal "China Open" in corso sul cemento di Pechino. Il tennista azzurro, quarto favorito del seeding, non è infatti potuto scendere ...