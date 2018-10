FLIPPING DEATH disponibile da oggi in Europa nel formato Retail : Rising Star Games, in collaborazione con lo studio di sviluppo pluripremiato Zoink Games, hanno annunciato che FLIPPING DEATH è finalmente disponibile in versione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch. FLIPPING DEATH arriva oggi nei negozi In FLIPPING DEATH la protagonista Penny, dopo esser morta in circostanze misteriose, si risveglia con una gran SETE DI MORTE! Questo lavoro temporaneo le offre un nuovo potere: la ...

FLIPPING DEATH : l'interessante platform a enigmi dagli autori di Stick It to the Man è disponibile oggi : Cogliere le anime dei defunti è un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Certo, le vacanze ad agosto non si negano a nessuno, e proprio per questo la giovane Penny, protagonista di Flipping Death, si troverà a maneggiare una falce in questo divertente platform 2D a enigmi che esce oggi su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.Penny, dal canto suo, non si limiterà a popolare l'aldilà con le anime dei viventi, ma interpreterà il suo ...

FLIPPING DEATH - recensione : Gli Zoink, già autori di Stick It to the Man e Zombie Vikings, stanno per tornare con un nuovo e particolarissimo titolo. Il peculiare tratto artistico di Klaus Lyngeled e la penna di Ryan North - già vincitore di un Eisner Award - hanno partorito un folle mondo tutto da scoprire, pregno di misteri da risolvere e di spiriti vaganti in cerca dell'eterno riposo: questo è il contesto in cui si muoverà Penny Doewood, sostituta della Morte e ...

FLIPPING DEATH : Recensione - Trailer e Gameplay : Dai creatori di Stick it to the Man arriva Flipping Death, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione su gentile concessione Zoink Games. Flipping Death Recensione Penny Doewood, ragazza goth e appassionata di occultismo, dopo aver perso il lavoro presso un’agenzia di pompe funebri decide di tornare a casa con il ragazzo ma un’incidente ne causa la morte, trasportandola nell’aldilà, dove farà ...