Fiorentina | Pioli pronto per affrontare la Lazio | le assenze della viola ed il pericolo

Fiorentina - rinnovo automatico per Pioli : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , ancora sulla panchina della Viola . Come scrive la Gazzetta dello Sport , la società toscana ha deciso di far valere l'opzione per il rinnovo automatico fino al 2020.

Lazio-Fiorentina - entusiasmo alle stelle per la squadra di Pioli : previsti mille tifosi viola all'Olimpico : tifosi viola L'inizio di stagione ha portato molto entusiasmo tra i tifosi viola e per questo, come riferisce il Corriere dello Sport, saranno circa mille i sostenitori della Fiorentina che ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa? L'ho visto motivato e sereno» : FIRENZE - Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , da oggi nuoco testimonial dell'ATT , l'associazione che si occupa di curare a domicilio i malati di tumore della Toscana,, ha commentato così il ...

Fiorentina - Pioli : “ora servono i punti in trasferta” : “Fiorentina da Champions? E’ presto e penso che le prime sei squadre dell’anno scorso ci sono ancora superiori. Serviranno tante gare per capire dove possiamo arrivare, l’obiettivo della società comunque è costruire in 2-3 anni una Fiorentina che possa tornare a competere ad alti livelli come quella di Prandelli, Montella e Sousa”. Stefano Pioli a ‘Radio anch’io sport’ si è soffermato sul ...

Fiorentina - Pioli : “Var va usata se arbitro ha dubbi” : “Sul rigore di Chiesa c’è poco da dire: l’arbitro ha visto così, probabilmente era convinto che ci fosse il rigore e ha ritenuto di non avvalersi della Var. Avrà parlato con i colleghi della Var e la sua decisione non è cambiata. Lo strumento tecnologico è giusto usarlo se l’arbitro ha dei dubbi”. Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, a Radio anch’io lo sport, su RadioRai, sull’episodio ...

Fiorentina-Atalanta – Pioli non ci sta : “esiste un regolamento - va rispettato! Chiesa non è un cascatore” : Stefano Pioli commenta l’episodio del rigore nel post partita di Fiorentina-Atalanta: l’allenatore Viola difende Federico Chiesa dalle accuse di simulazione Animi caldissimi nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Gian Piero Gasperini è andato ad affrontare a muso duro Stefano Pioli, parlando del rigore inesistente fischiato alla Fiorentina che ha condizionato fortemente la partita. Nel post partita Stefano Pioli ha difeso la ...

Fiorentina-Atalanta - scintille tra Pioli e Gasperini per il rigore ai viola. 'Scelta di Chiesa lucida e intelligente' : Urla, spinte e parecchie scintille tra i due allenatori: nel postpartita è stato lo stesso Pioli a spiegare ai microfoni di Sky Sport ciò che è accaduto. La polemica con Gasp e la scelta di Chiesa ...

Fiorentina-Atalanta 2-0 - Pioli : “Rigore - Chiesa è stato intelligente” : Fiorentina-Atalanta 2-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria della Fiorentina tra le polemiche sull’Atalanta. A far discutere è stato infatti il calcio di rigore concesso ai viola per il presunto contatto tra Chiesa e Toloi. Un tiro dagli 11 metri in cui vi è il forte dubbio che l’esterno offensivo dei gigliati si sia lasciato […] L'articolo Fiorentina-Atalanta 2-0, Pioli: “Rigore, Chiesa è stato intelligente” ...

Fiorentina-Atalanta - bufera per il rigore di Chiesa : Pioli e Gasperini vengono divisi : Il tecnico viola difende l'attaccante: "rigore giusto, non è un cascatore". Luca Percassi: "Episodio grave, sembrava tutto preparato. Perché non consultare il Var?"