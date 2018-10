Film al Cinema a Forlì Cesena in programma oggi e nel weekend 

Imagine di John Lennon e Yoko Ono Film al cinema 8-10 ottobre : sconto biglietti : Imagine di John Lennon e Yoko Ono arriva per la prima volta al cinema solo nei giorni 8-9-10 ottobre 2018, con 15 minuti di contenuti inediti in esclusiva per il grande schermo. In occasione delle celebrazioni mondiali del compleanno di John Lennon, nato il 9 ottobre 1940, per la prima volta sul grande schermo sarà possibile godere di Imagine, l’irresistibile film, restaurato ed interamente rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby ...

A Star Is Born Film al cinema con Lady Gaga : cast - recensione - curiosità : A Star Is Born è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale il giovedì 4 ottobre La pellicola diretta da Bradley Cooper ha come protagonisti lo stesso regista e una bravissima Lady Gaga. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE A Star Is Born film al cinema: scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...

La fuitina sbagliata Film al cinema : cast - recensione - curiosità : La fuitina sbagliata è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 11 ottobre 2018. La pellicola diretta da Mimmo Esposito con Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La fuitina sbagliata film al cinema: scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...

Zanna Bianca Film al cinema : cast - recensione - curiosità : Zanna Bianca è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 11 ottobre 2018. La pellicola diretta da Alexandre Espigares ha Toni Servillo come voce narrante italiana. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Zanna Bianca film al cinema: scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...

Da Cate Blanchett a Martin Scorsese - ospiti e Film della Festa del cinema di Roma 2018 : Il prossimo 18 ottobre riparte la Festa del cinema di Roma , la kermesse della Capitale arrivata alla sua tredicesima edizione, come ricorda la locandina che quest'anno omaggia Peter Sellers. Dieci ...

FESTA DI ROMA 13 - Tutti i Film di Rai Cinema : Il racconto di trentasei ore di quattro donne provenienti da diverse parti del mondo, storie di resilienza e di coraggio al femminile. Una produzione Clipper Media con Rai Cinema, presentato nella ...

Quasi nemici Film al cinema : cast - recensione - curiosità : Quasi nemici è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 11 ottobre 2018. La pellicola diretta da Yvan Attal ha come protagonisti Daniel Auteuil e Camélia Jordana. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Quasi nemici film al cinema: cast e scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...

La Pellicola d’Oro torna alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre allo Spazio Lazio Film Commission : “La Pellicola d’Oro” torna per il secondo anno consecutivo, alla 13^ edizione de la Festa del Cinema di Roma, con un convegno dal titolo “Mestieri ed artigiani del Cinema Italiano – Per valorizzare i mestieri nascosti” Si terrà venerdì 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo Spazio “RomaLazioFilmCommission”, all’interno della 13^ edizione de la Festa del Cinema di Roma, il convegno “Mestieri ed artigiani del Cinema Italiano – Per valorizzare i ...

Film al cinema in uscita oggi 4 ottobre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 4 ottobre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita questa settimana con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a ottobre al cinema è articolato settimanalmente. Di seguito vi proponiamo i Film che usciranno nelle sale italiane nella prima settimana di ottobre 2018. Per ogni Film ...

Cinema : i Film in programma nelle sale di Grosseto dal 4 al 10 ottobre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Maneskin - “Il ballo della vita”/ Il nuovo album e il docu-Film al cinema : ecco la tracklist e la data d’uscita : Il primo album ufficiale dei Maneskin, oltre ad avere un titolo ha anche la sua bella data di uscita. "Il ballo della vita" sarà pubblicato il prossimo 26 ottobre.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:45:00 GMT)

La morte legale Film al cinema : cast - recensione - curiosità : La morte legale è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 11 ottobre 2018. La pellicola diretta da Silvia Giulietti con Luigi Botta, Lorenzo Tibaldo. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La morte legale film al cinema: scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...

L’apparizione Film al cinema : cast - recensione - curiosità : L’apparizione è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 11 ottobre 2018. La pellicola diretta da Xavier Giannoli ha come protagonisti con Vincent Lindon e Galatea Bellugi. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE L’apparizione film al cinema: scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...

Il docu-Film This is Maneskin al cinema ad ottobre prima de Il ballo della vita con performance in diretta : info e trailer : Il docu-film This is Maneskin arriva al cinema ad ottobre per un giorno solo. Si tratta di un documentario sulla band di X Factor, seconda classificata nella scorsa edizione del talent show di Sky Uno, attualmente a lavoro sul nuovo disco di inediti, il primo della sua carriera. Il gruppo - guidato da Damiano - non ha trionfato per un soffio nel talent show dello scorso anno ma ha rilasciato l'ep Chosen, certificato disco di platino. Live ...