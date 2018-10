Ferrari | Maurizio Arrivabene dopo le prove flop a Suzuka | ' Manca uno che fiuta l' aria e

Maurizio Arrivabene - GP Giappone F1 2018 : “Ferrari - è inaccettabile. Ci manca chi indirizza il gruppo. Salteranno teste? Vedremo” : Una vera e propria giornataccia per la Ferrari che ha fallito le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il muretto ha infatti sbagliato completamente la strategia, mandando in pista le due monoposto con le gomme intermedie in avvio di Q3 quando ancora non c’erano le giuste condizioni meteo. Kimi Raikkonen partirà così in quarta posizione mentre Sebastian Vettel scatterà addirittura dalla nona piazzola, assistendo ...

Maurizio Arrivabene - GP Giappone 2018 : “Ferrari - è inaccettabile. Ci manca chi indirizza il gruppo. Salteranno teste? Vedremo” : Una vera e propria giornataccia per la Ferrari che ha completamente sbagliato le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il muretto ha infatti sbagliato completamente la strategia, mandando in pista le due monoposto con le gomme intermedie in avvio di Q3 quando ancora non c’erano le giuste condizioni meteo. Kimi Raikkonen partirà così in quarta posizione mentre Sebastian Vettel scatterà addirittura dalla nona ...

Ferrari Maurizio Arrivabene avverte la Fia 'La nostra batteria è proprietà intellettuale' : 'La Ferrari è regolare , lo è oggi e lo era all'inizio della stagione: siamo stati controllati dalla Fia e per venire loro incontro abbiamo aggiunto dei sensori alla batteria , ma sarebbe grave se ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Maurizio Arrivabene - team principal di Ferrari - tra i possibili sostituti di Marotta alla Juve : fra i possibili eredi di Giuseppe Marotta nel ruolo di amministratore delegato della Juventus ci sarebbe anche Maurizio Arrivabene . L'attuale team principal della Ferrari , già in passato nel CdA ...

Ferrari - Maurizio Arrivabene in conferenza stampa da Singapore : 'Bisogna guardare al futuro e Leclerc lo è' : In attesa del risultato delle qualifiche, dalla conferenza stampa di Singapore parla senza giri di parole davanti ai giornalisti il direttore Ferrari , Maurizio Arrivabene . Il caos creato in Scuderia ...