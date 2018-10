Federica Nargi a Gardaland con la piccola Sofia per il Magic Halloween GALLERY

sportfair

: Federica Nargi, insieme alla piccola Sofia, ha dato oggi il via a Gardaland Magic Halloween. La showgirl e mamma so… - veronasera : Federica Nargi, insieme alla piccola Sofia, ha dato oggi il via a Gardaland Magic Halloween. La showgirl e mamma so… - zazoomnews : Federica Nargi reginetta a Gardaland insieme alla piccola Sofia: al via Magic Halloween - #Federica #Nargi… - franer15 : MIO CAST IDEALE #GFVIP 4: Luca Laurenti Claudio Amendola Platinette Alessandro Cecchi Paone Karina Cascella Andrea… -

(Di sabato 6 ottobre 2018), insieme alla, ha dato oggi il via a. La showgirl e mamma social ha animato una “caccia allo zombie” trasmessa in diretta sui social. I visitatori del Parco non hanno perso occasione per scattare tanti “family selfie” con lei E’ iniziata oggi, sabato 6 ottobre, la diciassettesima edizione di, l’evento più “spaventosamente divertente” dell’autunno, durante il quale il Parco si presenta in una veste completamente tematizzata, pronto ad offrire ai propri Ospiti un’esperienza da brividi… di puro divertimento! Testimonial della giornata inaugurale è stata la bellissima mamma social, accompagnata dalla. Dopo un simpatico body painting e indossando un curioso cerchietto a tema per entrare nel mood, la speciale madrina si è scatenata in una divertente “caccia allo ...