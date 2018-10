Facebook Messenger testa i comandi vocali e una nuova UI con modalità scura

Facebook impedisce al governo statunitense di ottenere le intercettazioni telefoniche di Messenger : In questi giorni pare che Facebook abbia vinto il confronto in aula con il Dipartimento della Giustizia Americana. Un giudice della Corte Distrettuale della California si è infatti espresso in favore del noto social network leggi di più...

Google Telefono e Facebook Messenger punteranno sul tema scuro - ma siamo ancora lontani dal vederlo : Entrambe le app dei due colossi avranno, prima o poi, il loro tema scuro. Su Google Telefono però sembra possa arrivare prima L'articolo Google Telefono e Facebook Messenger punteranno sul tema scuro, ma siamo ancora lontani dal vederlo proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger Notifica Senza Messaggi Non Va Via : Rimane una Notifica su Facebook Messenger e non riesci a farla andare via? Hai una Notifica su Facebook Messenger ma non hai Messaggi da leggere? Vediamo cosa succede Facebook Messenger Notifica Messaggio ma non c’è niente Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti di YLU. Oggi in particolare torniamo a parlare di Facebook, il social network per eccellenza […]