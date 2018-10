F1 | Wolff gira il coltello nella piaga | “la strategia della Ferrari? Piuttosto triste

sportfair

(Di sabato 6 ottobre 2018) Il team principalMercedes ha commentato la prestazionendo ilNon basta il piazzamento di Raikkonen e Vettel, ladeve incassare anche le critiche che continuano a piovere da tifosi e addetti ai lavori. Photo4/LaPresse L’ultimo are ilè Totoche, dopo aver analizzato la super prestazione dei suoi due piloti, si è soffermato anche sugli errori del team di Maranello: “dopo aver guardato i risultati, il mio primo pensiero che mi viene in mente è che la gara è domani. I ragazzi hanno fatto tutto perfettamente, c’erano tante discussioni sullae sulle gomme da usare in partenza domani. Gli applausi vanno agli uomini del muretto, ai box e ai nostri impianti di supporto a Brackley e Brixworth. Ma domani dovrebbe fare molto più caldo e il quadro delle prestazioni potrebbe ...