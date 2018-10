F1 – Terminate le Fp3 a Suzuka | Hamilton non lascia scampo | le due Ferrari inseguono

sportfair

(Di sabato 6 ottobre 2018) Lewisè il pilota più veloce delle terze prove libere del Gp di Giappone, seguono a ruota Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen All’alba italiana sono andate in scena anche le terze prove libere del diciassettesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo il dominio delle Mercedes nelle Fp1 e nelle Fp2, le Fp3 in Giappone hanno incoronato ancora una volta Lewiscon il tempo di 1:29.599, il pilota britannico è stato seguito da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen non troppo distanti. Quarto Max Verstappen, che ha preceduto Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo. Prima delle qualifiche dunque si profila un quadro chiaro della velocità dei piloti sul circuito diappare perciò tra i favoriti per la conquista della pole position nelle qualifiche in scena tra poche ore. Ecco tutti i tempi dei piloti che hanno disputato le Fp3: L'articolo F1 ...