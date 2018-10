F1 | Gp Giappone | pole a Hamilton Disastro Ferrari | Vettel solo nono

F.1 - GP del Giappone - Pole per Hamilton - debacle per la Ferrari : Nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, la Mercedes ha monopolizzato la prima fila dello schieramento. Lewis Hamilton ha conquistato l'ottantesima Pole position in carriera, precedendo di tre decimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo tempo per Max Verstappen, che si è messo davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen. Solamente nono Vettel, a causa di un errore strategico nella scelta delle gomme in Q3.Per la Ferrari piove sul ...