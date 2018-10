F1 | GP Giappone 2018 | quando due gocce di pioggia mandano tutto in tilt… Ferrari | la

F1 - GP Giappone 2018 : l’orario della gara. Si corre alla mattina presto. Programma e palinsesto tv : Domani, domenica 7 ottobre, andrà in scena sul tracciato di Suzuka il GP del Giappone 2018, diciassettesima prova del Mondiale 2018. Una gara che si preannuncia favorevole alla Mercedes. Le due Frecce d’Argento partiranno dalla prima fila, grazie all’ottantesima pole in carriera di Lewis Hamilton e al secondo crono di Valtteri Bottas. Un risultato frutto di una W09 performante e di una strategia perfetta del team di Brackley. ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Gp Giappone 2018 : Hamilton pole. Vettel sbaglia gomme - "sembriamo idioti" : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Giappone 2018 Suzuka, la lotta per la pole position si annuncia appassionante sullo storico circuito, riflettori sempre su Ferrari e Mercedes(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:32:00 GMT)

F1 - analisi qualifiche GP Giappone 2018 : la Mercedes domina in pista e fuori - la Ferrari commette un “harakiri” che può avere già deciso la gara : Le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno confermano quanto la Mercedes sia impeccabile in pista e fuori, mentre la Ferrari sbaglia per l’ennesima volta le scelte e compie un harakiri notevole. Lewis Hamilton centra la pole numero 80 della sua carriera senza aver dato la sensazione di aver forzato in maniera particolare mentre la pioggia stava arrivando, ma ha una vettura talmente perfetta che, quanto fatto, è stato ...

Sebastian Vettel - GP Giappone F1 2018 : “Abbiamo fatto la figura degli idioti” : Qualifiche da dimenticare per la Ferrari nel GP del Giappone 2018 di F1. A Suzuka la scuderia di Maranello è andata in confusione a causa della pioggia. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono stati infatti gli unici a montare le gomme intermedie all’inizio della Q3: la pista ancora asciutta, tuttavia, ha sin da subito messo in risalto una scelta decisamente sbagliata. Quando poi i piloti del Cavallino Rampante sono poi rientrati ai box per ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone 2018 : 'La strategia? Tempistica sbagliata. Con l'asciutto sarebbe stata un'altra storia' : ULTERIORI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARE La cronaca delle prove libere 1 La cronaca delle prove libere 2 La cronaca delle prove libere 3 Il programma completo del weekend di Suzuka La Ferrari ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone 2018 : “La strategia? Tempistica sbagliata. Con l’asciutto sarebbe stata un’altra storia” : Qualifiche decisamente deludenti per la Ferrari, quelle del GP del Giappone 2018, sede del 17° round del Mondiale di Formula Uno. La scarsa lucidità dimostrata nel Q3, relativamente alle condizioni meteo che hanno visto le due Rosse di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel entrare in pista con le intermedie in un momento di pista asciutta mentre le Mercedes e gli altri usavano le supersoft, è costata alla scuderia di Maranello. Raikkonen partirà ...

Griglia di partenza F1 - GP Giappone 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : A Suzuka si sono disputate le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo sullo spettacolare tracciato nipponico dove è andata in scena la lotta per la pole position e dove si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel hanno continuato a battagliare, le Mercedes hanno mostrato i muscoli ma le Ferrari hanno cercato di rispondere contrastando le Frecce ...

F1 Gp Giappone 2018 live - qualifiche in diretta : Si definiscono le posizioni sulla griglia di partenza. A Suzuka Hamilton, oltre alla pole, cerca il colpo del ko

F1 - GP Giappone 2018 : a che ora si corre la gara domani e su che canale vederla in tv? : Dopo le qualifiche di oggi, tutto è rimandato alla gara di domani. Alle ore 7.10 italiane, le 14.10 di Suzuka, sarà in scena il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Lewis Hamilton proverà nuovamente a vincere per spegnere le residue speranze di un Sebastian Vettel che ormai sembra non crederci nemmeno più alla rincorsa verso il titolo, con un distacco di ben 50 punti. La gara sarà condizionata dal meteo? Le previsioni parlano di un ...

LIVE F1 - GP Giappone 2018 in DIRETTA : qualifiche. Verso una prima fila Mercedes - Ferrari per il miracolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone 2018, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Suzuka, Lewis Hamilton arriva più in forma che mai, reduce da tre vittorie consecutive (5 nelle ultime 6 gare) che ne hanno consolidato la leadership. Il britannico infatti può contare su 50 punti di vantaggio sul Ferrarista Sebastian Vettel e a 5 corse dalla conclusione il campionato ...

F1 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Lewis Hamilton il migliore - Sebastian Vettel lo insegue da vicino : Lewis Hamilton si conferma il migliore a Suzuka (Giappone), nel corso dell’ultimo turno delle prove libere del 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes, in una sessione condizionata per qualche minuto dalla pioggia, ha siglato il miglior crono (1’29″599) precedendo la coppia Ferrari Sebastian Vettel (1’29″715)/Kimi Raikkonen (1’30″054). Un Hamilton strepitoso nel primo ...

F1 Giappone 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8 : È cominciato bene, anzi benissimo per la Mercedes (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8) il week end Giapponese, in vista del gp di domenica a Suzuka, 17ma prova del Mondiale di F1. Intanto il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene polemizza con la Fia e dice: «grave se segreti svelati», riferendosi al nuovo sistema di batteria escogitato a Maranello, che la federazione ha messo sotto osservazione, ma ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Giappone 2018 - lotta per la pole position (Suzuka) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Giappone 2018 Suzuka, la lotta per la pole position si annuncia appassionante sullo storico circuito, riflettori sempre su Ferrari e Mercedes(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 04:10:00 GMT)

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY qualifiche - FP3 live : pole position e tempi (Gp Giappone 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Giappone 2018 Suzuka: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito nipponico (oggi sabato 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 02:15:00 GMT)