F1 | GP Giappone 2018 | a che ora inizia e su che canale vederlo in tv Il programma su Sky

F1 Gp Giappone 2018 - Vettel : "Ora sembriamo degli idioti" : Il tedesco della Ferrari non incolpa nessuno della scelta di utilizzare le gomme intermedie nel Q3. "E' stata una decisione sbagliata ma condivisa, potevamo fare un'altra scelta ma è andata così".

F1 - GP Giappone 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Domenica 7 ottobre si correrà il GP del Giappone 2017, 17^ tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Suzuka andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante su una delle piste più gradite da parte dei piloti, stimolati dal tratto misto iniziale e da alcuni tratti veloci di difficile lettura. La giornata potrebbe essere funestata dalla pioggia che potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola ma la Mercedes ...

F1 - GP Giappone 2018 : Esteban Ocon penalizzato - Sebastian Vettel partirà in ottava posizione : Sebastian Vettel scatterà dall’ottava posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha guadagnato una piazza sulla griglia di partenza rispetto al risultato ottenuto in qualifica grazie alla penalità inflitta a Esteban Ocon. Il pilota della Force India, infatti, non ha eseguito le procedure corrette in caso di esposizione di bandiere rosse durante le prove libere 3 (nello specifico erano dovute ...

Formula 1 - GP Giappone 2018 : l'analisi tecnica delle qualifiche : Suzuka , la pole position numero 80 d i Lewis Hamilton . La Ferrari nella fase cruciale del Q3 si è persa a livello decisionale mandando in pista i propri piloti con le gomme intermedie quando la ...

Maurizio Arrivabene - GP Giappone F1 2018 : “Ferrari - è inaccettabile. Ci manca chi indirizza il gruppo. Salteranno teste? Vedremo” : Una vera e propria giornataccia per la Ferrari che ha fallito le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il muretto ha infatti sbagliato completamente la strategia, mandando in pista le due monoposto con le gomme intermedie in avvio di Q3 quando ancora non c’erano le giuste condizioni meteo. Kimi Raikkonen partirà così in quarta posizione mentre Sebastian Vettel scatterà addirittura dalla nona piazzola, assistendo ...

F1 - GP Giappone 2018 : quando due gocce di pioggia mandano tutto in tilt… Ferrari - la crisi è tecnica e gestionale : Oggi la Ferrari ha fatto una figura da idioti come ha affermato lo stesso Sebastian Vettel al termine di una qualifica disastrosa per le Rosse nel GP del Giappone. La tattica del muretto è stato totalmente sbagliata, la scelta di mandare in pista i due piloti con le gomme intermedie quando ancora non pioveva in avvio di Q3 si è rilevata un clamoroso autogol mentre le Mercedes volavano e conquistavano una meritata prima fila tutta ...

F1 - GP Giappone 2018 : l’orario della gara. Si corre alla mattina presto. Programma e palinsesto tv : Domani, domenica 7 ottobre, andrà in scena sul tracciato di Suzuka il GP del Giappone 2018, diciassettesima prova del Mondiale 2018. Una gara che si preannuncia favorevole alla Mercedes. Le due Frecce d’Argento partiranno dalla prima fila, grazie all’ottantesima pole in carriera di Lewis Hamilton e al secondo crono di Valtteri Bottas. Un risultato frutto di una W09 performante e di una strategia perfetta del team di Brackley. ...

F1 - analisi qualifiche GP Giappone 2018 : la Mercedes domina in pista e fuori - la Ferrari commette un “harakiri” che può avere già deciso la gara : Le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno confermano quanto la Mercedes sia impeccabile in pista e fuori, mentre la Ferrari sbaglia per l’ennesima volta le scelte e compie un harakiri notevole. Lewis Hamilton centra la pole numero 80 della sua carriera senza aver dato la sensazione di aver forzato in maniera particolare mentre la pioggia stava arrivando, ma ha una vettura talmente perfetta che, quanto fatto, è stato ...

Sebastian Vettel - GP Giappone F1 2018 : “Abbiamo fatto la figura degli idioti” : Qualifiche da dimenticare per la Ferrari nel GP del Giappone 2018 di F1. A Suzuka la scuderia di Maranello è andata in confusione a causa della pioggia. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono stati infatti gli unici a montare le gomme intermedie all’inizio della Q3: la pista ancora asciutta, tuttavia, ha sin da subito messo in risalto una scelta decisamente sbagliata. Quando poi i piloti del Cavallino Rampante sono poi rientrati ai box per ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone 2018 : “La strategia? Tempistica sbagliata. Con l’asciutto sarebbe stata un’altra storia” : Qualifiche decisamente deludenti per la Ferrari, quelle del GP del Giappone 2018, sede del 17° round del Mondiale di Formula Uno. La scarsa lucidità dimostrata nel Q3, relativamente alle condizioni meteo che hanno visto le due Rosse di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel entrare in pista con le intermedie in un momento di pista asciutta mentre le Mercedes e gli altri usavano le supersoft, è costata alla scuderia di Maranello. Raikkonen partirà ...

Griglia di partenza F1 - GP Giappone 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : A Suzuka si sono disputate le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo sullo spettacolare tracciato nipponico dove è andata in scena la lotta per la pole position e dove si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel hanno continuato a battagliare, le Mercedes hanno mostrato i muscoli ma le Ferrari hanno cercato di rispondere contrastando le Frecce ...