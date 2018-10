F1 Giappone | Raikkonen | «Tempismo scelta gomme non è stato il migliore»

Formula 1 - GP Giappone : pole Hamilton. Raikkonen quarto - Vettel da nono ad ottavo per la penalità ad Ocon : Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche LIVE 10:38 6 ott IL MEGLIO DEL SABATO : - GRIGLIA DI PARTENZA - Vettel: "POTEVAMO ESSERE EROI..." - VIDEO. Vettel, ERRORE NEL Q3 - GUIDA TV, IL GP SU SKY - ...

F1 Giappone - Raikkonen : «Tempismo sbagliato - domani vedremo che tempo farà» : SUZUKA - ' Ho provato ad evitare i tratti bagnati della pista, ma con questa gomma abbiamo perso La possibilità di piazzarci davanti'. Così Kimi Raikkonen ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1 il quarto posto nelle qualifiche del Gp del Giappone, condizionate dal meteo e dalla scelta delle gomme. INCOGNITA METEO - 'Sicuramente la tempistica non è stato delle migliori, con il bel ...

Formula 1 - in Giappone pole per Hamilton davanti a Bottas. Male Raikkonen e Vettel : Lewis Hamilton conquista la pole position nelle qualifiche del Gp del Giappone davanti al compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas. Terzo Max Verstappen sulla Red Bull. Male le Ferrari, che scontano degli errori nella scelta delle gomme: quarto Kimi Raikkonen e solo nono Sebastian Vettel. È l’80esima pole position per Hamilton, che guida la classifica piloti un vantaggio di 50 punti su Vettel e cinque gare ancora da ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone 2018 : “La strategia? Tempistica sbagliata. Con l’asciutto sarebbe stata un’altra storia” : Qualifiche decisamente deludenti per la Ferrari, quelle del GP del Giappone 2018, sede del 17° round del Mondiale di Formula Uno. La scarsa lucidità dimostrata nel Q3, relativamente alle condizioni meteo che hanno visto le due Rosse di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel entrare in pista con le intermedie in un momento di pista asciutta mentre le Mercedes e gli altri usavano le supersoft, è costata alla scuderia di Maranello. Raikkonen partirà ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone : “Un venerdì normale. La pioggia cambierà la situazione? Guardiamo le nuvole” : Kimi Raikkonen non è riuscito a brillare nelle prove libere del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è fermato al quarto e al sesto posto nelle due sessioni, faticando a tirare fuori il massimo dalla sua macchina e a tenere anche solo il passo del compagno Sebastian Vettel che a sua volta è stato schiacciato dalle Mercedes. Il finlandese come sempre non dà particolare importanza al venerdì e nelle ...

F1 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Uno-due Mercedes ed Hamilton il più veloce. Raikkonen quarto davanti a Vettel : Stessa storia, stesso mare nelle prove libere 1 del GP del Giappone 2018, diciassettesima prova del Mondiale di Formula Uno. La Mercedes continua a dominare e lo fa fin da questo turno impressionando per velocità e compattezza. Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior crono di 1’28″691 (con gomme soft) a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas (1’29″137), sempre con le mescole a banda gialla, e la Red Bull di Daniel ...

Gp Giappone - Raikkonen : 'Meteo avrà un ruolo fondamentale' : Roma, 4 ott., askanews, - 'Il meteo svolgera' un ruolo importante durante questo weekend per tutti'. Kimi Raikkonen alza gli occhi al cielo e spera in un meteo chiaro per il Gp del Giappone, ...

F1 Giappone - Raikkonen : «Il meteo sarà importante» : SUZUKA - 'Il meteo avrà un ruolo importante nel weekend, per tutti. Speriamo di poter fare una sessione di prove libere pulita. Molto dipenderà dalle condizioni meteorologiche e da quanto possiamo ...