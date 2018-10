F1 Ferrari | Arrivabene | «Leclerc nuovo Senna? Sa prendersi responsabilità»

F1 - Arrivabene : "I controlli sulle batterie? La Ferrari è regolare. Ma la Mercedes ci è stata superiore" : Il gioco di squadra? È stare uniti ed essere un team, certi ordini si danno platealmente o in altri modi, il riferimento è alla Mercedes e a Bottas, ndr,, ma fanno parte di questo sport e non li ...

Arrivabene su Juventus - Ferrari - Leclerc - sensori e Mondiale : Nel venerdì delle prove libere del GP del Giappone, il Team Principal della Scuderia Ferrari Maurizio Arrivabene ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Sulla presenza nel cda della Juventus Ci sono sempre stato, resto, nel senso che io da 6 anni faccio parte del board di Juventus, sono onorato di questa cosa, […] L'articolo Arrivabene su Juventus, Ferrari, Leclerc, sensori e Mondiale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Ferrari Maurizio Arrivabene avverte la Fia 'La nostra batteria è proprietà intellettuale' : 'La Ferrari è regolare , lo è oggi e lo era all'inizio della stagione: siamo stati controllati dalla Fia e per venire loro incontro abbiamo aggiunto dei sensori alla batteria , ma sarebbe grave se ...

Formula 1 - Arrivabene : 'Il nostro obiettivo è avere una Ferrari dominate' : Maurizio Arrivabene e il momento della Ferrari, con uno sguardo a quella che dovrà essere la Rossa. Il team principal della Ferrari ne ha parlato in esclusiva a Sky Sport F1 HD : "In questo ambiente, qualsiasi occasione è buona - e non parlo solo dei giornalisti - per attaccare e mettere in giro strane voci, come i dissidi. Nel momento in cui sei impegnato in ...

Formula1 Arrivabene : "Ferrari e sensori ok - ma certe fughe di notizie.." : La Ferrari soffre, ma è regolare. Lo dice il team principal della rossa, Maurizio Arrivabene, spiegando lo stato di forma della SF71H dopo le libere di Suzuka: "Ci manca carico al posteriore e per ...

F1 - Arrivabene sbatte i pugni sul tavolo : “questione sensori? Tante illazioni - la Ferrari è in regola. Sarebbe grave se…” : Il team principal della Ferrari ha parlato della questione sensori, facendo chiarezza su quanto accaduto con la Federazione Non solo problemi in pista, la Ferrari deve fare i conti anche con i serrati controlli della FIA, intervenuta per analizzare a fondo il progetto batteria. Lapresse/Photo4 illazioni e richieste di verifiche hanno spinto il team di Maranello ad accettare l’installazione di un altro sensore per andare incontro alla ...

Ecclestone : la Ferrari è troppo italiana! Arrivabene : Io resto a Maranello : Da allora non ho più smesso di seguire ed amare il mondo della Formula 1. Follow me Twitter - Linkedin

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Juventus - Arrivabene prenderà il posto di Marotta? I “chiarimenti” del team principal della Ferrari : Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari, è stato accostato alla Juventus dopo l’addio al club di Beppe Marotta Maurizio Arrivabene nelle ultime settimane è stato al centro di diverse voci in merito al suo futuro. Il team principal della Ferrari è stato accostato al ruolo di amministratore delegato della Juventus dopo l’addio di Beppe Marotta al club bianconero, ma Arrivabene quest’oggi ha rigettato tale ...

Arrivabene : "La Juve? Resto nel Cda ma il mio futuro è ancora alla Ferrari" : Una svolta arrivata da Silverstone in poi, con il campione del mondo capace di imporsi cinque volte su sei, Germania, Ungheria, Italia, Singapore e quattro giorni fa Russia, lasciando solo le ...

F1 - Arrivabene : 'Il mio futuro? Resto in Ferrari' : 'Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari'. Maurizio Arrivabene approfitta dell'evento organizzato da Phillip Morris nel paddock di Suzuka per spazzar via ogni illazione che lo vedrebbe ...

F1 - possibili screzi in casa Ferrari : il team principal Arrivabene interviene a muso duro : Il team principal della Ferrari è intervenuto per mettere a tacere le voci che vorrebbero una situazione di crisi all’interno della scuderia di Maranello Voci incontrollate, possibili crisi e la posizione di Arrivabene che traballa. Il periodo complicato che vive la Ferrari in pista si sta riflettendo anche all’interno del box, dove ci sarebbero stati alcuni screzi che avrebbero minato la tranquillità del team vista nella prima parte ...

F1 – Ultima spiaggia Ferrari - Arrivabene non ha dubbi : “in Giappone sapremo se…” : Il team principal della Ferrari ha parlato del prossimo appuntamento di Suzuka, sottolineando come sarà l’Ultima occasione per valutare le chance di vittoria Archiviata la gara di Sochi con il terzo posto di Vettel, la scalata al titolo iridato si fa sempre più complicata. Sono cinquanta adesso i punti di vantaggio di Hamilton sul tedesco, un gap davvero esagerato da recuperare in sole cinque gare. photo4/Lapresse Il Gp di Suzuka in ...

Maurizio Arrivabene - team principal di Ferrari - tra i possibili sostituti di Marotta alla Juve : fra i possibili eredi di Giuseppe Marotta nel ruolo di amministratore delegato della Juventus ci sarebbe anche Maurizio Arrivabene . L'attuale team principal della Ferrari , già in passato nel CdA ...