Giappone : Hamilton-Bottas. Errore Ferrari e Vettel 9° : La Mercedes non poteva sperare in un risultato migliore nelle qualifiche del GP del Giappone, portando a casa una doppietta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ma, soprattutto, con Sebastian Vettel soltanto 9°, dopo un Errore inspiegabile da parte del muretto. La strategia e la pioggia che è rimasta lontana il tempo necessario per disputare […] L'articolo Giappone: Hamilton-Bottas. Errore Ferrari e Vettel 9° sembra essere il primo su ...

Formula 1 - in Giappone pole per Hamilton davanti a Bottas. Male Raikkonen e Vettel : Lewis Hamilton conquista la pole position nelle qualifiche del Gp del Giappone davanti al compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas. Terzo Max Verstappen sulla Red Bull. Male le Ferrari, che scontano degli errori nella scelta delle gomme: quarto Kimi Raikkonen e solo nono Sebastian Vettel. È l’80esima pole position per Hamilton, che guida la classifica piloti un vantaggio di 50 punti su Vettel e cinque gare ancora da ...

F1 – Hamilton fa 80 - Bottas pensa a domani e Verstappen è entusiasta : le impressioni post qualifica : Hamilton, Bottas e Verstappen commentano le qualifiche del Gp di Giappone appena concluse: a Suzuka è predominio Mercedes La strategia gomme della Mercedes premia Lewis Hamilton durante le qualifiche del Gp del Giappone. La pioggia, che ha bagnato l’asfalto del circuito di Suzuka durante il Q3, ha invece danneggiato la prestazione della Ferrari. La scuderia di Maranello, al contrario delle frecce di argento, ha scelto le gomme ...

F1 – Bottas - che sorpresa : fan di Valtteri scoppia in lacrime per l’emozione [VIDEO] : Tifosa giapponese ‘innamorata’ di Bottas: la reazione della fan a Suzuka è sorprendente La Mercedes è stata protagonista indiscussa della prima giornata di prove libere del Gp del Giappone, sul circuito di Suzuka, dominando sia nelle Fp1 che nelle Fp2. Giornata sicuramente da ricordare per Valtteri Bottas soprattutto grazie alla sorpresa che ha fatto ad una fortunata fan: il finlandese della Mercedes è spuntato ...

Todt : “Bottas molto più disciplinato di Barrichello” : Lo scorso weekend in Russia Valtteri Bottas ha gestito in modo ammirevole la questione degli ordini di squadra: questo il parere del presidente FIA Jean Todt. Ai tempi in cui era boss Ferrari, Todt ordinò a Rubens Barrichello di lasciar passare Michael Schumacher nel famigerato GP d’Austria 2001, scatenando l’ira dei fans e portando al […] L'articolo Todt: “Bottas molto più disciplinato di Barrichello” sembra ...

F1 - Bottas contento ma non troppo : “bene in tutti i settori - ma c’è una cosa che devo correggere” : Soddisfatto il finlandese del comportamento della sua Mercedes, anche se ci sono ancora piccole cose da correggere Due secondi posti, in entrambe le occasioni dietro al compagno di squadra Lewis Hamilton. Valtteri Bottas non è riuscito a tirare fuori dalla sua Mercedes lo stesso potenziale mostrato dal britannico, apparso più veloce di oltre quattro decimi rispetto al finlandese. photo4/Lapresse L’obiettivo è migliorare alcune ...

F1 - GP Giappone 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton spaventa rifilando distacchi notevoli a tutti - secondo Bottas - terzo Vettel a otto decimi! : Lewis Hamilton (Hamilton) prosegue nel suo stato di grazia e domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Il leader della classifica iridata, che ha dalla sua un margine di ben 50 punti sul più immediato inseguitore, disintegra la resistenza dei rivali con un tempo sensazionale: 1:28.217 con Supersoft, lasciando tutti gli altri a distanze ragguardevoli. In seconda ...

Hamilton : 'Io e Mercedes al top'. Bottas : 'È come avessi vinto' : 'Non ci aspettavano di essere così veloci nelle ultime gare e tutto va bene'. È un Lewis Hamilton molto sereno quello che parla nel giovedì di Suzuka, dove domenica si corre il GP del Giappone. Per l'...

F1 Giappone - Bottas : «Gli ordini di scuderia fanno parte del gioco» : SUZUKA - 'Gli ordini di scuderia come quello di Sochi fanno parte del gioco. È quello che succede, sono episodi che si ripetono. In realtà, tutti sanno perché succedono queste cose. Per me va bene, io ...

F1 - Bottas non vuole regali : “aspettarmi una vittoria nelle ultime gare? Se non guido a certi livelli…” : Il pilota finlandese ha parlato alla vigilia del week-end di Suzuka, sottolineando di avere archiviato quanto accaduto a Sochi Il passato è ormai dimenticato, quanto accaduto a Sochi non è più nella mente di Valtteri Bottas, concentrato ormai sul prossimo appuntamento di Suzuka. AFP/LaPresse Il pilota finlandese ha parlato in conferenza alla vigilia dell’appuntamento giapponese, sottolineando come il suo obiettivo sia quello di ...

F1 - Raikkonen e il team order Mercedes : il consiglio di Kimi a Bottas è esilarante : Il pilota della Ferrari ha consigliato al connazionale di farsi un paio di birre per dimenticare la delusione provata in occasione del Gp di Sochi Tra connazionali ci si capisce meglio, dunque il consiglio di Raikkonen a Bottas per smaltire la delusione di Sochi potrebbe essere la soluzione giusta. LaPresse/Photo4 Il pilota della Ferrari, infatti, ha invitato il collega della Mercedes a bere due birre per dimenticare quanto accaduto in ...

F1 - scambio di favori in casa Mercedes? Bottas mette le cose in chiaro : “non voglio vittorie regalate” : Il pilota finlandese ha sottolineato come non abbia intenzione di avere regali dalla Mercedes, preferendo giocarsi la vittoria in pista La vittoria di Lewis Hamilton in Russia ha fatto parecchio discutere, soprattutto per il modo in cui la Mercedes ha permesso al proprio pilota di toccare quota 70 successi in carriera. photo4/Lapresse Il team order imposto a Valtteri Bottas non è piaciuto a tifosi e addetti ai lavori, che hanno puntato il ...