Evasione | solo il 5% dei sindaci collabora con il Fisco

Fisco : contrasto all'Evasione solo dal 5% dei Comuni - peggio al Sud : Tra i 7.978 Comuni presenti l'anno scorso in Italia, solo 435 , pari al 5,4% del totale, si sono attivati per contrastare l'evasione, segnalando all'amministrazione finanziaria o alla Guardia di ...

Iva - l’Evasione costa all’Italia 36 miliardi. Divario tra entrate previste ed effettive : peggio di noi solo Romania e Grecia : Anche nel 2016 è l’Italia il Paese dell’Unione europea con più difficoltà a riscuotere l’Iva. Lo si legge nel rapporto annuale diffuso dalla Commissione europea che parla di 35,8 miliardi di evasione dell’imposta nel Paese. Numeri simili a quelli fatti registrare nel 2015, quando i miliardi non incassati erano 35,753, garantendo all’Italia il primato nella graduatoria. Se si calcolano le percentuali relative al ...