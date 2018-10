Empoli-Roma 0-2 | in gol Nzonzi e Dzeko Caputo sbaglia un rigore

Empoli-Roma 0-2 : il tabellino : Empoli-Roma 0-2, 0-1, MARCATORI : Nzonzi al 36' p.t.; Dzeko al 40' s.t.. EMPOLI, 4-3-2-1, : Terraciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, dal 29' s.t. Traore,, Capezzi, dal 34' s.t. La ...

Serie A - Empoli-Roma : le pagelle : E soprattutto non lascia scampo al malcapitato Veseli: palla in rete e prima gioia in Serie A per il campione del mondo francese. I peggiori Caputo 5 Quanto pesa quel piattone apertissimo, preludio ...

Calcio : Empoli-Roma 0-2 : La Roma vince a Empoli 2-0 con reti di Nzonzi e Dzeko. La Juve è prima in classifica a punteggio pieno, la Roma è provvisoriamente terza. Domani Napoli-Sassuolo, Lazio-Fiorentina, Spal-Inter.

Empoli-Roma 0-2 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Empoli-Roma, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Empoli-Roma 0-2 : Nzonzi e Dzeko valgono una notte al terzo posto : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA

Empoli - Roma live 0-2 : reti di Nzonzi e Dzeko : Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buona ...

Empoli-Roma 0-2 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/41 Marco Bucco/LaPresse ...

Empoli-Roma 0-2 : Nzonzi e Dzeko valgono una notte al terzo posto : Un gol di Nzonzi nel primo tempo e uno di Dzeko a pochi minuti dalla fine. Nel mezzo il rigore calciato alle stelle da Ciccio Caputo che avrebbe potuto riportare il match in parità. La Roma...

Highlights Empoli-Roma 0-2 - VIDEO - gol e azioni salienti della partita. Nzonzi e Dzeko regalano i tre punti ai capitolini : Una vittoria sofferta quella della Roma di Eusebio Di Francesco allo stadio “Castellani” di Empoli. I giallorossi, nella sfida valevole per l’ottavo turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Steven Nzonzi e di Edin Dzeko, regalando ai giallorossi un altro successo, risalendo la china nella graduatoria generale. I capitolini salgono a quota 14 punti, in terza posizione ...

Caputo sbaglia - Dzeko non perdona : la Roma batte l’Empoli e torna a sentire profumo d’Europa : Dzeko non perdona, clamoroso errore di Caputo: splendida vittoria della Roma ad Empoli, applausi per il team di Di Francesco Una Roma super! Reduce da tre vittorie consecutive, compresa quella in Champions League contro il Viktoria Plzen, i giallorossi hanno conquistato questa sera, nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, un altro prezioso successo. Compatta e concentrata, la Roma ha battuto l’Empoli grazie alle ...

Diretta/ Empoli-Roma (risultato finale 0-2) streaming video Dazn : la chiude Dzeko - giallorossi al terzo posto! : Diretta Empoli Roma streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:13:00 GMT)